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Son dakika: Ne yaptın Wanda Nara! Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı! Sosyal medya bu hareketi konuşuyor!

14.01.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin resmen boşandığı eski eşi Wanda Nara, herkesi şaşırtan bir olayla yeniden ortaya çıktı. Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle sık sık konuşulan Nara, boşanmanın gerçekleşmesi sonrasında olay yaratacak bir harekete imza attı. Arjantinli modelin sosyal medyadan yaptığı canlı yayında göğüslerini açması Twitter'da gündem oldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi'yi kiralamıştı. Türkiye'ye ayak bastığı günden bu yana saha içerisinde gösterdiği performansın yanı sıra ilişkisiyle de birçok kez gündeme gelen Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile resmen boşanarak hayatında yeni bir sayfa açmıştı.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

WANDA

Wanda Nara için ise Arjantinli ünlü rap sanatçısı L-Gante ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atılmış ancak ünlü model bu haberi yalanlamıştı.

CANLI YAYINDA OLAY HAREKET

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Icardi ile boşanmalarının ardından sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaya devam eden Wanda Nara, bir platformdan yaptığı canlı yayında olay yaratacak bir harekete imza attı.

GÖĞÜSLERİNİ AÇTI

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Yanındaki kişiyle sohbet eden ve bir yandan da yatan Nara, canlı yayındaki takipçilerine göğüslerini gösterdi.

DİLİNİ ÇIKARARAK...

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Uzun bir süre göğüslerini göstermekten kaçınmayan Wanda Nara, dilini çıkararak poz vermeyi de ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

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Nara'nın bu hareketi, kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

WANDA NARA'NIN O ANLARI...

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