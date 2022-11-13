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  4. Son dakika: 'Neden olmasın?' Stefan Kuntz'dan Miguel Crespo, Emre Mor, Jorge Jesus, Serdar Aziz, Caner Erkin ve Cenk Tosun cevabı!

Son dakika: 'Neden olmasın?' Stefan Kuntz'dan Miguel Crespo, Emre Mor, Jorge Jesus, Serdar Aziz, Caner Erkin ve Cenk Tosun cevabı!

13.11.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun "Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum. Bunu ailemle düşünmem gerekirdi." ifadelerini kullanmasının ardından Stefan Kuntz'dan yanıt geldi. Alman çalıştırıcı, Portekiz asıllı oyuncu için heyecanlandıran sözler sarf etti.

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, Tivibu Spor'a verdiği röportajda son dönemde kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verirken, Miguel Crespo'nun Türk vatandaşı olma ihtimaline de değindi. Türk kulüplerinin Avrupa'daki başarısını değerlendiren Kuntz, kadro tercihiyle alakalı da soru işaretlerine cevap verdi. İşte Stefan Kuntz'un sözleri...

STEFAN KUNTZ'UN AÇIKLAMALARI

"RAKİPLERİMİZİ TERCİH SEBEBİMİZ..."

"RAKİPLERİMİZİ TERCİH SEBEBİMİZ..."

"Son maçlardan sonra Avrupa Kupası için eleme maçlarına biz hazırlanmış olduk. Böylelikle rakiplerimizi ona göre seçtik. İskoçya ilk rakibimiz, Galler ona yakın. Biz de rakiplerimizi seçerken, bizi en iyi şekilde hazırlayacak rakipleri seçtik"

"TARAFTARLAR DAHA SIK GÖRMEK İSTER"

"TARAFTARLAR DAHA SIK GÖRMEK İSTER"

"Eleştiri konusunda büyük camialarda, bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri normal. Buna saygı gösteriyorum. Kulüplerine sevgisini, saygısını gösteriyor. Eleştiri konusunda bunun bize göre faydalı eleştiri olacağını görmüyoruz. Kulüplere olan bağlarını anlıyorum, ama benim göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları."

"SAMET AKAYDIN..."

"SAMET AKAYDIN..."

"Diğer konularda da bana bu sorular sorulunca, 2 konuya değindim. Birincisi, genç oyuncuları, yeni oyuncular görmek. Sadece genç oyuncular değil. Samet örneği, yaş olarak farklı pozisyonda ama görmek istedik. Aynı zamanda sahada hangi değişiklikleri yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu da önümüzdeki iki maçta bize imkan sağlayacak."

"GÖZLERİMİZ ARDA GÜLER'İN ÜZERİNDEYDİ"

"GÖZLERİMİZ ARDA GÜLER'İN ÜZERİNDEYDİ"

"Uluslar Ligi kadrolarında, dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesele Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi"

"JESUS'LA DAHA FAZLA GÖRÜŞME NEDENİM..."

"JESUS'LA DAHA FAZLA GÖRÜŞME NEDENİM..."

"Teknik direktörlerle aramız genel olarak çok iyi. Onları yaptıkları işi çok beğeniyorum. Jesus'la daha çok görüşme nedenlerimden biri, şu andaki kadroya Fenerbahçe'den çok oyuncu katılmış olması. Burada değinmek istediğim bir konu daha var. Bu dönemde kulüplerin bize oyuncu gönderme zorunluluğu yok. Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu hususta çok teşekkür ederim. Bu Avrupa kulüplerinde biraz daha farklı oldu. Yorgun oyuncularla ilgili, tek maç ya da çağırmama gibi talepler oldu. Bu hususta Türkiye'de kulüplere teşekkür ederiz."

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