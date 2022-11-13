Son dakika: 'Neden olmasın?' Stefan Kuntz'dan Miguel Crespo, Emre Mor, Jorge Jesus, Serdar Aziz, Caner Erkin ve Cenk Tosun cevabı!

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, Tivibu Spor'a verdiği röportajda son dönemde kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verirken, Miguel Crespo'nun Türk vatandaşı olma ihtimaline de değindi. Türk kulüplerinin Avrupa'daki başarısını değerlendiren Kuntz, kadro tercihiyle alakalı da soru işaretlerine cevap verdi. İşte Stefan Kuntz'un sözleri...
"Son maçlardan sonra Avrupa Kupası için eleme maçlarına biz hazırlanmış olduk. Böylelikle rakiplerimizi ona göre seçtik. İskoçya ilk rakibimiz, Galler ona yakın. Biz de rakiplerimizi seçerken, bizi en iyi şekilde hazırlayacak rakipleri seçtik"
"Eleştiri konusunda büyük camialarda, bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri normal. Buna saygı gösteriyorum. Kulüplerine sevgisini, saygısını gösteriyor. Eleştiri konusunda bunun bize göre faydalı eleştiri olacağını görmüyoruz. Kulüplere olan bağlarını anlıyorum, ama benim göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları."
"Diğer konularda da bana bu sorular sorulunca, 2 konuya değindim. Birincisi, genç oyuncuları, yeni oyuncular görmek. Sadece genç oyuncular değil. Samet örneği, yaş olarak farklı pozisyonda ama görmek istedik. Aynı zamanda sahada hangi değişiklikleri yapabiliriz bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu da önümüzdeki iki maçta bize imkan sağlayacak."
"Uluslar Ligi kadrolarında, dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesele Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi"
"Teknik direktörlerle aramız genel olarak çok iyi. Onları yaptıkları işi çok beğeniyorum. Jesus'la daha çok görüşme nedenlerimden biri, şu andaki kadroya Fenerbahçe'den çok oyuncu katılmış olması. Burada değinmek istediğim bir konu daha var. Bu dönemde kulüplerin bize oyuncu gönderme zorunluluğu yok. Ama bu konuda bir talep gelmedi. Herkes gönderdi. Bu hususta çok teşekkür ederim. Bu Avrupa kulüplerinde biraz daha farklı oldu. Yorgun oyuncularla ilgili, tek maç ya da çağırmama gibi talepler oldu. Bu hususta Türkiye'de kulüplere teşekkür ederiz."