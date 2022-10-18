Son dakika: 'Ocak ayında Kadıköy'de!' Fenerbahçe, şampiyonluk için ipleri sıkı tutuyor! Devre arasında transferi gerçekleşmeyen Nino bu kez 'Çubuklu'yu giyiyor...

Son dakika haberleri: Sezona teknik direktör Jorge Jesus ile başlayan, Spor Toto Süper Lig'de 1 maç eksiği olmasına rağmen 20 puanla 2. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi grubunda ise lider konumda olan Fenerbahçe'de yakalanan pozitif havanın bozulmaması için yönetim harekete geçti. Sarı - lacivertlilerde bir tek savunma rotasyonunda yaşanan eksiklik göze çarparken, gündeme tanıdık bir isim geldi...

FENERBAHÇE'NİN DEVRE ARASI HEDEFİ NINO

KIM'İN YERİNE İKİ İSİM GELMİŞTİ Sezon başında Kim Min-Jae'yi 18 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, Luan Peres ve Gustavo Henrique ile kadrosunu güçlendirmişti.

YÖNETİM OPERASYON BAŞLATTI Luan Peres'in yaşadığı sakatlık sonrası takımdan uzak kalmasıyla birlikte yönetim, savunma hattındaki rotasyonu genişletmek için operasyon başlattı.

YENİDEN FLUMINENSE'NİN KAPISI ÇALINACAK Sabah Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Kim'in ayrılığı sonrasında transferi için oldukça uğraştığı ancak anlaşma sağlayamadığı Nino için devre arasında Fluminense'nin kapısını yeniden çalacak.

DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertli kurmaylar, piyasa değeri 7 milyon euro olan stoper oyuncusu için Fluminense'ye 5 milyon euro önermiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.