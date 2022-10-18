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  4. Son dakika: 'Ocak ayında Kadıköy'de!' Fenerbahçe, şampiyonluk için ipleri sıkı tutuyor! Devre arasında transferi gerçekleşmeyen Nino bu kez 'Çubuklu'yu giyiyor...

Son dakika: 'Ocak ayında Kadıköy'de!' Fenerbahçe, şampiyonluk için ipleri sıkı tutuyor! Devre arasında transferi gerçekleşmeyen Nino bu kez 'Çubuklu'yu giyiyor...

18.10.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistem sonrası camiada pozitif bir hava oluştu. Sarı - lacivertli taraftarların karşılaşmalarda gösterilen mücadeleden oldukça memnun olduğu görülürken, Fenerbahçe Yönetimi hedeflenen şampiyonluk için ipleri sıkı tutuyor. Kanarya, sezon başında transferini gerçekleştiremediği Nino'yu ocak ayında Kadıköy'e getirmeyi hedefliyor...

Son dakika haberleri: Sezona teknik direktör Jorge Jesus ile başlayan, Spor Toto Süper Lig'de 1 maç eksiği olmasına rağmen 20 puanla 2. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi grubunda ise lider konumda olan Fenerbahçe'de yakalanan pozitif havanın bozulmaması için yönetim harekete geçti. Sarı - lacivertlilerde bir tek savunma rotasyonunda yaşanan eksiklik göze çarparken, gündeme tanıdık bir isim geldi...

FENERBAHÇE'NİN DEVRE ARASI HEDEFİ NINO

KIM'İN YERİNE İKİ İSİM GELMİŞTİ

KIM'İN YERİNE İKİ İSİM GELMİŞTİ
Sezon başında Kim Min-Jae'yi 18 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, Luan Peres ve Gustavo Henrique ile kadrosunu güçlendirmişti.

YÖNETİM OPERASYON BAŞLATTI

YÖNETİM OPERASYON BAŞLATTI
Luan Peres'in yaşadığı sakatlık sonrası takımdan uzak kalmasıyla birlikte yönetim, savunma hattındaki rotasyonu genişletmek için operasyon başlattı.

YENİDEN FLUMINENSE'NİN KAPISI ÇALINACAK

YENİDEN FLUMINENSE'NİN KAPISI ÇALINACAK
Sabah Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Kim'in ayrılığı sonrasında transferi için oldukça uğraştığı ancak anlaşma sağlayamadığı Nino için devre arasında Fluminense'nin kapısını yeniden çalacak.

DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI

DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertli kurmaylar, piyasa değeri 7 milyon euro olan stoper oyuncusu için Fluminense'ye 5 milyon euro önermiş ancak transferi sonuçlandıramamıştı.

BU KEZ OLACAK

BU KEZ OLACAK
Fenerbahçe'nin bu kez Brezilya ekibinin de kabul edeceği bir teklif sunarak 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedeflediği ifade edildi.
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