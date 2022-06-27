SON DAKİKA: Okan Buruk'tan ilk hamle! Avusturya'ya 9 yeni isim

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk kolları sıvadı. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla hedefe kitlenen Cimbom, transferde de somut adımlar atmaya başlarken, ilk olarak transferin gözde ismi Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlamıştı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

İlk transferiyle ses getiren Sarı-Kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürürken başarılı çalıştırıcı Okan Buruk takıma ilk dokunuşlarını yapmaya başladı. İmza töreninde konuşan ve "Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullanan Buruk, "Bunun için ben, ekibim, başkanımız, yönetimimiz, oyuncularımız elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız."

"EN ÖNEMLİ İŞ TRANSFER"

"Geçen sezonun taraftarımız üzerindeki mutsuzluğunu en kısa zamanda unutturacağız. Taraftarımızı yeniden heyecanlandıracağız. Burada en önemli iş transfer. İyi kadro oluşturmak için transferler yapacağız. İyi kadro oluşturmak için başkanımızla beraber en iyi şekilde çalışacağız." şeklinde konuşmuştu.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günlerde kamp programını duyuran Galatasaray, 27 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacağı açıklanırken, 7-19 Temmuz'da Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacağı, İkinci etap çalışmaları 26-30 Temmuz'da yine Avusturya'da Insbruck yakınlarında olacağı bildirilmişti.

İLK HAMLE: ALTYAPI!

Genç oyunculara verdiği önem ile de bilinen Okan Buruk'un gerçekleştirecek kampa altyapıdan birçok ismi davet ettiği öğrenildi.

İşte Okan Buruk'un Avusturya kampına dahil edeceği o isimler...