SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Okan Buruk'tan ilk hamle! Avusturya'ya 9 yeni isim

SON DAKİKA: Okan Buruk'tan ilk hamle! Avusturya'ya 9 yeni isim

27.06.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray 27 Haziran'da topbaşı yapıyor. Sarı-Kırmızılı ekip yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk yaşamak isterken, başarılı çalıştırıcıdan flaş bir hamle geldi. 48 yaşındaki teknik adamın 7-19 ve 26-30 Temmuz'da Avusturya'da kampa girecek takıma 9 yeni kampa dahil edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken, Sarı-Kırmızılılar'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk kolları sıvadı. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla hedefe kitlenen Cimbom, transferde de somut adımlar atmaya başlarken, ilk olarak transferin gözde ismi Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlamıştı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

kj

İlk transferiyle ses getiren Sarı-Kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürürken başarılı çalıştırıcı Okan Buruk takıma ilk dokunuşlarını yapmaya başladı. İmza töreninde konuşan ve "Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullanan Buruk, "Bunun için ben, ekibim, başkanımız, yönetimimiz, oyuncularımız elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız."

"EN ÖNEMLİ İŞ TRANSFER"

oı

"Geçen sezonun taraftarımız üzerindeki mutsuzluğunu en kısa zamanda unutturacağız. Taraftarımızı yeniden heyecanlandıracağız. Burada en önemli iş transfer. İyi kadro oluşturmak için transferler yapacağız. İyi kadro oluşturmak için başkanımızla beraber en iyi şekilde çalışacağız." şeklinde konuşmuştu.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU!

mm

Geçtiğimiz günlerde kamp programını duyuran Galatasaray, 27 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacağı açıklanırken, 7-19 Temmuz'da Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacağı, İkinci etap çalışmaları 26-30 Temmuz'da yine Avusturya'da Insbruck yakınlarında olacağı bildirilmişti.

İLK HAMLE: ALTYAPI!

ömöm

Genç oyunculara verdiği önem ile de bilinen Okan Buruk'un gerçekleştirecek kampa altyapıdan birçok ismi davet ettiği öğrenildi.

İşte Okan Buruk'un Avusturya kampına dahil edeceği o isimler...

Buruk'tan ilk hamle! Avusturya'ya 9 yeni isim

1

1
Atalay Babacan

2

2
Baran Aksaka

3

3
Batuhan Şen

4

4
Eren Aydın

5

5
Emin Bayram
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'

Jesus'u 20 dakikada büyüledi! 'Göndermeyin'

Ve tarih belli oldu! Süper Lig devine imza için geliyor

Ve tarih belli oldu! Süper Lig devine imza için geliyor

İşte G.Saray'ın şampiyonluk transferi!

İşte G.Saray'ın şampiyonluk transferi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Seks bebekleri yok satıyor! ''İşimin en sevdiğim yanı para''

Seks bebekleri yok satıyor! ''İşimin en sevdiğim yanı para''

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.