SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Önce milli takımda buluştular, şimdi de Beşiktaş'ta bir araya geliyorlar! Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Onur Bulut, Şenol Güneş'in kanatları altına giriyor...

Son dakika: Önce milli takımda buluştular, şimdi de Beşiktaş'ta bir araya geliyorlar! Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Onur Bulut, Şenol Güneş'in kanatları altına giriyor...

01.01.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasından sonra oynadığı iki maçta bir beraberlik ve bir galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde kadroya katılmasını istediği isimlerin listesini yönetime verdi. Güneş'in takımında görmeyi hedeflediği isimlerin Leicester'dan Çağlar Söyüncü, Marsilya'dan Cengiz Ünder ve Kayserispor'dan Onur Bulut olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun geri kalanının başlamasıyla birlikte hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen Şenol Güneş, takıma transfer yapılması gerektiğini dile getirmişti. Siyah - beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı kadrosunda görmek istediği yıldızları belirledi ve yönetime raporunu iletti.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER LİSTESİ

ÖNCELİK STOPER

ÖNCELİK STOPER

FIFA Dünya Kupası arasından sonra sezonun geri kalanına bir beraberlik ve bir galibiyetle başlayan siyah - beyazlılarda öncelik stoper transferine verildi.

HAREKETE GEÇİLMİŞTİ

HAREKETE GEÇİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin formasını giyen Çağlar Söyüncü için harekete geçtiği biliniyordu.

LA LIGA'DAN DA TALİPLERİ VAR

LA LIGA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Ada ekibinde istediği süreleri alamaması nedeniyle ayrılmak isteyen ve en azından kiralık olarak gönderilme talebini yönetime ileten milli savunmacıya İspanya La Liga ekiplerinden de taliplerin olduğu öğrenildi.

TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

Beşiktaş'ın ise devreye girerek bu transferi hemen bitirmek istediği aktarıldı. Çağlar Söyüncü'nün gelecekl teklifleri dinleyerek karar vereceği kaydedildi.

HÜCUM HATTI

HÜCUM HATTI

Bu sezon hücum hattında da problem yaşayan siyah - beyazlılar, çok yönlü ve skora katkı verebilecek bir isim için çalışmalarını sürdürüyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Cengiz Ünder Şenol Güneş Kayserispor Onur Bulut Çağlar Söyüncü son dakika haberler beşiktaş son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to hedefi iyet

En Çok Okunan Haberler

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2023 tam liste açıklandı! 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama! İşte kazanan numaralar

20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı

20 bin TL'nin üzerinde ceza var... Bunları yapanlar bu yıl yandı

2023'ün ilk bomba transferi Fenerbahçe'den!

2023'ün ilk bomba transferi Fenerbahçe'den!

F.Bahçe ve G.Saray derken, yeni adresi şaşırttı!

F.Bahçe ve G.Saray derken, yeni adresi şaşırttı!

Ronaldo imzayı attı, Galatasaray 2023'teki çileğini belirledi

Ronaldo imzayı attı, Galatasaray 2023'teki çileğini belirledi

'Beni isteyen kulüp...' Kendisi açıkladı!

'Beni isteyen kulüp...' Kendisi açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı! "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli"

Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı! "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli"

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Yılın son günü kendinize airfryer hediye etmeye ne dersiniz? "İyi ki aldım." diyeceksiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.