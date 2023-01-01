Son dakika: Önce milli takımda buluştular, şimdi de Beşiktaş'ta bir araya geliyorlar! Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Onur Bulut, Şenol Güneş'in kanatları altına giriyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonun geri kalanının başlamasıyla birlikte hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yerine göreve getirilen Şenol Güneş, takıma transfer yapılması gerektiğini dile getirmişti. Siyah - beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı kadrosunda görmek istediği yıldızları belirledi ve yönetime raporunu iletti.
FIFA Dünya Kupası arasından sonra sezonun geri kalanına bir beraberlik ve bir galibiyetle başlayan siyah - beyazlılarda öncelik stoper transferine verildi.
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin formasını giyen Çağlar Söyüncü için harekete geçtiği biliniyordu.
Ada ekibinde istediği süreleri alamaması nedeniyle ayrılmak isteyen ve en azından kiralık olarak gönderilme talebini yönetime ileten milli savunmacıya İspanya La Liga ekiplerinden de taliplerin olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın ise devreye girerek bu transferi hemen bitirmek istediği aktarıldı. Çağlar Söyüncü'nün gelecekl teklifleri dinleyerek karar vereceği kaydedildi.
Bu sezon hücum hattında da problem yaşayan siyah - beyazlılar, çok yönlü ve skora katkı verebilecek bir isim için çalışmalarını sürdürüyordu.