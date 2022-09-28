Son dakika: Ortalık karıştı! Selim Soydan'dan Hamit Altıntop'a ağır sözler! "Şenol Güneş'in kuyusunu kazdı!"

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımızın Lüksemburg ile berabere kalması, Faroe Adaları'na ise mağlup olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Teknik direktör Stefan Kuntz'un görevden alınacağına dair iddialar gündeme gelirken, Alman çalıştırıcı istifayı düşünmediğini dile getirmişti. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise Kuntz ile yola devam edileceğini açıklamıştı.

SELİM SOYDAN'DAN OLAY SÖZLER

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SÖZLER Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, Ay-Yıldızlılar'da yaşananları Sabah Spor'a değerlendirdi.

HAMİT ALTINTOP İDDİASI Soydan; A Milli Takım'ın Faroe Adaları yenilgisinin Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir felaket olduğunu dile getirirken, Hamit Altıntop'un Şenol Güneş'in görevi bırakması için çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti. İşte o sözler;

"GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GEÇER" - Milli Takım'ın Faroe Adaları'na yenilmesi olay oldu. Bu gerçekten çok tepki çekecek bir sonuç mu?



Soydan: Başımıza gelen; Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir felaket. Ama maalesef Türk futbolunu yönetenler bunun farkında değiller. Fransa'yı 2-0, Rusya'yı 3-2, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenmiş; Hırvatistan ve Almanya ile 3-3 berabere kalmış bir Milli Takım bıraktık biz Şenol Güneş'le beraber.

"HİÇ BEDEL ÖDEMEYECEKLER Mİ?" Şimdi bu başarılar 2 sene önce kazanılmamış gibi davranıp, "Enkaz devraldık" edebiyatı yapıyorlar. Ama Türk futbol kamuoyu bunu yemez. Biz 2022 Dünya Kupası elemelerinde birkaç kötü sonucun ardından bedel ödemekten kaçmadık ve görevi bıraktık. Şimdi sorarım size; şu rezil tabloyu yaratanlar hiç bedel ödemeyecekler mi?