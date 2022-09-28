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Son dakika: Ortalık karıştı! Selim Soydan'dan Hamit Altıntop'a ağır sözler! "Şenol Güneş'in kuyusunu kazdı!"

28.09.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi'nde önce Lüksemburg ile 3-3 berabere kalmış sonra ise Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olmuştu. Milliler, B Ligi'ne yükselmeyi garantilemiş olsa da teknik direktör Stefan Kuntz'un kadro tercihi ve takıma oynattığı futbol büyük tepki toplamıştı. TFF Eski Yöneticisi Selim Soydan, Ay-Yıldızlılar'da yaşananları değerlendirirken, Hamit Altıntop ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Soydan'ın Şenol Güneş ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımızın Lüksemburg ile berabere kalması, Faroe Adaları'na ise mağlup olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Teknik direktör Stefan Kuntz'un görevden alınacağına dair iddialar gündeme gelirken, Alman çalıştırıcı istifayı düşünmediğini dile getirmişti. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise Kuntz ile yola devam edileceğini açıklamıştı.

SELİM SOYDAN'DAN OLAY SÖZLER

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SÖZLER

ORTALIĞI KARIŞTIRAN SÖZLER
Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, Ay-Yıldızlılar'da yaşananları Sabah Spor'a değerlendirdi.

HAMİT ALTINTOP İDDİASI

HAMİT ALTINTOP İDDİASI
Soydan; A Milli Takım'ın Faroe Adaları yenilgisinin Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir felaket olduğunu dile getirirken, Hamit Altıntop'un Şenol Güneş'in görevi bırakması için çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti. İşte o sözler;

"GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GEÇER"

"GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GEÇER"
- Milli Takım'ın Faroe Adaları'na yenilmesi olay oldu. Bu gerçekten çok tepki çekecek bir sonuç mu?

Soydan: Başımıza gelen; Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir felaket. Ama maalesef Türk futbolunu yönetenler bunun farkında değiller. Fransa'yı 2-0, Rusya'yı 3-2, Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenmiş; Hırvatistan ve Almanya ile 3-3 berabere kalmış bir Milli Takım bıraktık biz Şenol Güneş'le beraber.

"HİÇ BEDEL ÖDEMEYECEKLER Mİ?"

"HİÇ BEDEL ÖDEMEYECEKLER Mİ?"
Şimdi bu başarılar 2 sene önce kazanılmamış gibi davranıp, "Enkaz devraldık" edebiyatı yapıyorlar. Ama Türk futbol kamuoyu bunu yemez. Biz 2022 Dünya Kupası elemelerinde birkaç kötü sonucun ardından bedel ödemekten kaçmadık ve görevi bıraktık. Şimdi sorarım size; şu rezil tabloyu yaratanlar hiç bedel ödemeyecekler mi?

"ŞENOL GÜNEŞ'İN KUYUSUNU KAZDI"

"ŞENOL GÜNEŞ'İN KUYUSUNU KAZDI"
- TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un masaya vura vura yaptığı konuşma büyük tepki gördü. Siz de bu görevi yaptınız. Hamit Altıntop'u da çok yakından tanıyorsunuz. Bu konuşma için yorumunuz nedir?

Soydan: Hamit kardeşimi iyi tanırım, aynı yönetim kurulunda yer aldık. Biz 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken, o Şenol Güneş'in ve yönetimin arkasından kuyu kazmakla meşguldü. Gördüğüm kadarıyla kazma kürek işleri umduğu kadar iyi gitmemiş.
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