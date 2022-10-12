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  4. Son dakika: Paris Saint-Germain Benfica maçını tribünden takip etmişti! Messi, hayran olduğu isimle fotoğraf paylaştı!

Son dakika: Paris Saint-Germain Benfica maçını tribünden takip etmişti! Messi, hayran olduğu isimle fotoğraf paylaştı!

12.10.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fransız devi Paris Saint-Germain'in Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, yaşadığı sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Benfica mücadelesini tribünden takip etmişti. Karşılaşmaya birçok ünlü isim akın ederken, yıldız isim hayranı olduğu dizinin başrolünü statta görünce fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o isim...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi ve ailesinin dünyaca ünlü dizi Game of Thrones hayranı olduğu ortaya çıktı.

PSG-Benfica maçını sakatlığı nedeniyle tribünden takip eden Messi, karşılaşmadan önce maçın misafirlerinden Kit Harington ile bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR!

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Messi ve eşi Antonella, sıkı hayranı oldukları Game of Thrones dizsinin başrolü Harington ile fotoğraf çektirerek Instagram hesaplarından paylaştı. Efsane dizide Lort Kumandan Jon Snow karakterine hayat veren Harington, dizi sonrası sessiz sakin bir yaşam sürüyor.

İŞTE O PAYLAŞIM...

LIONEL MESSI FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
jon snow messi ligi ak maçı maçın
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