Son dakika: Paris Saint-Germain Benfica maçını tribünden takip etmişti! Messi, hayran olduğu isimle fotoğraf paylaştı!

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi ve ailesinin dünyaca ünlü dizi Game of Thrones hayranı olduğu ortaya çıktı.

PSG-Benfica maçını sakatlığı nedeniyle tribünden takip eden Messi, karşılaşmadan önce maçın misafirlerinden Kit Harington ile bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR!

Messi ve eşi Antonella, sıkı hayranı oldukları Game of Thrones dizsinin başrolü Harington ile fotoğraf çektirerek Instagram hesaplarından paylaştı. Efsane dizide Lort Kumandan Jon Snow karakterine hayat veren Harington, dizi sonrası sessiz sakin bir yaşam sürüyor.

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