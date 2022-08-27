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Son dakika: Resmi açıklama geldi! Yıldız isim 72 saat içinde Fenerbahçe'den ayrılıyor

27.08.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda Jorge Jesus ile iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip ligin ilk 3 haftasında aldığı 2 galibiyet 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmezken topladığı 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de transfer temasları da hız kesmeden devam ederken, flaş bir ayrılık haberi geldi. İşte detaylar...

Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İngiltere Champions'te heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Türkiye'den birçok ismin kadroya katıldığı Hull City, 6. hafta mücadelesinde Coventry ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-2'lik skolar mağlup ederek puanını 11'e yükselten Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

72 SAAT İÇİNDE GELİYOR

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Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, transfer açıklamasında bulundu. 72 saat içinde iki transfer geleceğini söyleyen Hull City çalıştırıcısı bunlardan birinin de Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dimitris Pelkas olduğunu açıkladı. Şota diğer transferin ise bir hücum oyuncusu olduğunu belirtirken, gündemlerinde yer alan Halil Dervişoğlu'nun adını vermedi.

PELKAS SÖZLERİ...

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Şota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.

3. TRANSFER

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Dimitris Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.

AYRILIKLAR KAPIDA!

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Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de Jesus'un farklı isimlerin gönderilmesi için de talimat verdiği biliniyor.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN AYRILMASI BEKLENEN İSİMLER

ROSSI

ROSSI
Jorge Jesus, Rossi'ye verilen bonservisin fazla olduğunu düşünüyor ve takımında yer almaması gerektiğini ifade ediyor.

NOVAK

NOVAK
İlerleyen yaşı nedeniyle Jorge Jesus'un planları arasında yer almıyor.

VALENCIA

VALENCIA
İnişli çıkışlı performansı nedeniyle takımdan ayrılması isteniyor.

SZALAI

SZALAI
Kendisine gelecek yüksek bonservis teklifi karşısında satılmasına sıcak bakılıyor. Szalai'den gelecek para yeni transferlere harcanacak.

SAMATTA

SAMATTA
Tecrübeli teknik adamın hiç düşünmediği isimlerden biri...
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