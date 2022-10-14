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  4. Son dakika: Rum taraftarlardan skandal pankart! Atatürk'e büyük saygısızlık... Barış mesajına böyle karşılık verdiler

Son dakika: Rum taraftarlardan skandal pankart! Atatürk'e büyük saygısızlık... Barış mesajına böyle karşılık verdiler

14.10.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde Rum ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu. Sarı-Lacivertli taraftarlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü söz 'Yurtta sulh, cihan sulh' pankartı açarken, Rum taraftarlardan skandal bir karşılık geldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe AEK Larnaca'ya konuk oldu. Karşılaşma öncesi Rum ekibi yoğun güvenlik önlemleri alırken, Sarı-Lacivertliler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün ingilizce karşılığı olan 'Peace at home, peace in the world' sözünün pankartını açarken, milyonlarca insanın takip ettiği karşılaşmada barış mesajları verdi.

TARAFTARDAN BARIŞ MESAJI

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada da aynı pankart açılmış yine barış mesajları verilmişti. AEK'nın evinde oynanan karşılaşmada Rum tribünleri 'Yurtta sulh, cihanda sulh pankartına skandal bir karşılık verdi.

SKANDAL KARŞILIK!

AEK Larnaca taraftarı, 'Yurtta sulh, cihanda sulh. Ne ironi ama asla unutma!' yazılı bir pankart açtı. Aynı tribünde Yunanistan bayrakları da açıldı. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Kesimi polisi stada Türk bayraklarını da almadı. İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanırken, bu karşılaşmada da gülen taraf 2-1'lik skorla temsilcimiz Fenerbahçe oldu.

AEK Larnaca-Fenerbahçe

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AEK son dakika fenerbahçe UEFA ligi ak
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