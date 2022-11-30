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Son dakika: Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçında Joao Pedro'nun şanssız anı: Gol anında sakatlandı...

30.11.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında İspanya La Liga temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertlilerde ikinci yarıda oyuna dahil olan santrfor oyuncusu Joao Pedro, bir pozisyon sonrasında sakatlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan yıldız futbolcu, sedyeyle oyun alanının dışına götürüldü ve yerini Çağtay Kurukalıp'a bıraktı.

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçlarına başladı. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de İspanya La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarları endişelendiren bir sakatlık yaşandı.

JOAO PEDRO SAKATLANDI

MÜDAHALE SONRASI YERDE KALDI

MÜDAHALE SONRASI YERDE KALDI

Karşılaşmanın 70. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Joshua King, savunma arkasına sarkan Joao Pedro'ya ara pası gönderdi. Brezilya asıllı İtalyan yıldız, golle burun buruna geldiği anda rakip futbolcunun müdahalesiyle yerde kaldı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ ÇAĞRILDI

SAĞLIK GÖREVLİLERİ ÇAĞRILDI

Acı içerisinde yere düşen Joao Pedro'nun yanına giden takım arkadaşları hemen sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesini istedi.

SEDYE EŞLİĞİNDE

SEDYE EŞLİĞİNDE

Sol ayağını tutan Pedro'nun ilk müdahalesi saha içerisinde yapılırken, sedye geldi ve golcü oyuncu saha dışına alındı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Joao Pedro'nun oyundan çıktığı esnada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. 30 yaşındaki santrforun yerine ise oyuna Çağtay Kurukalıp girdi.

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