Son dakika: Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçında Joao Pedro'nun şanssız anı: Gol anında sakatlandı...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçlarına başladı. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de İspanya La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarları endişelendiren bir sakatlık yaşandı.