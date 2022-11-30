Son dakika: Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı! Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçında Joao Pedro'nun şanssız anı: Gol anında sakatlandı...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçlarına başladı. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de İspanya La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk etti. Müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarları endişelendiren bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 70. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Joshua King, savunma arkasına sarkan Joao Pedro'ya ara pası gönderdi. Brezilya asıllı İtalyan yıldız, golle burun buruna geldiği anda rakip futbolcunun müdahalesiyle yerde kaldı.
Acı içerisinde yere düşen Joao Pedro'nun yanına giden takım arkadaşları hemen sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesini istedi.
Sol ayağını tutan Pedro'nun ilk müdahalesi saha içerisinde yapılırken, sedye geldi ve golcü oyuncu saha dışına alındı.
Joao Pedro'nun oyundan çıktığı esnada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. 30 yaşındaki santrforun yerine ise oyuna Çağtay Kurukalıp girdi.