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  4. Son dakika: Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması geldi! Valerien Ismael 2 gün içinde ayrılıyor...

Son dakika: Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması geldi! Valerien Ismael 2 gün içinde ayrılıyor...

25.10.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in takımdan ayrılmasına saatler kala Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan resmi açıklama geldi. Valerien Ismael'in yerine takımın başına geçebileceği konuşulan tecrübeli teknik adamlar, Beşiktaş iddialarına çok net cevap verdi.

Son dakika haberleri: Valerien Ismael,in sonunu Hatayspor getirdi. Geldiği günden beri taraftarlar bir türlü yıldızı barışmayan Valerien Ismael, 2 gün içinde takımdan kesin olarak ayrılarak siyah-beyazlılara veda edecek. Bu konuyla ilgili Şenol Güneş ve Sergen Yalçın flaş ifadeler kullandı.

"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ..."

Adı Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş, A Spor'a verdiği röportajda, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde üst üste 2 şampiyonluk yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ'A GELEBİLECEK HOCA ADAYLARI

RIZA ÇALIMBAY

RIZA ÇALIMBAY
Beşiktaş'ta adaylardan birisi de Rıza Çalımbay... Siyah-beyazlı efsane ismin kendisine teklif gelmesi durumunda Beşiktaş'ta görev almayı kabul edeceği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN

SERGEN YALÇIN
Şu an için takım çalıştırmayı düşünmeyen Sergen Yalçın'a teklif yapılması durumunda Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Sergen Yalçın ayrıca A Spor'a verdiği röportajda "Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam yanlış olur. Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır." dedi.

İLHAN PALUT

İLHAN PALUT
Konyaspor ile başarılı bir performans sergileyen İlhan Palut'un ismi siyah-beyazlı kulislerde konuşuluyor.

YABANCI OLURSA LUCESCU

YABANCI OLURSA LUCESCU
Beşiktaş'ta yabancı teknik direktör konusu yönetim içinde konuşulmaya devam ediyor. Yabancı hoca olursa ilk aday Lucescu olacak.
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