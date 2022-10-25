Son dakika: Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması geldi! Valerien Ismael 2 gün içinde ayrılıyor...

Son dakika haberleri: Valerien Ismael,in sonunu Hatayspor getirdi. Geldiği günden beri taraftarlar bir türlü yıldızı barışmayan Valerien Ismael, 2 gün içinde takımdan kesin olarak ayrılarak siyah-beyazlılara veda edecek. Bu konuyla ilgili Şenol Güneş ve Sergen Yalçın flaş ifadeler kullandı.

"BİR ŞEY OLURSA ÖĞRENİRSİNİZ..."

Adı Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş, A Spor'a verdiği röportajda, "Bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde üst üste 2 şampiyonluk yaşamıştı.