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  4. Son dakika: Serhat Ulueren, Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki VAR kayıtlarını yayınladı! Hüseyin Göçek: "Arda oyunu başlatma" Arda Kardeşler: "Pozisyonu net gördüm, elle oynama yok!"

Son dakika: Serhat Ulueren, Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki VAR kayıtlarını yayınladı! Hüseyin Göçek: "Arda oyunu başlatma" Arda Kardeşler: "Pozisyonu net gördüm, elle oynama yok!"

27.11.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelmişti. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Karşılaşmanın 54. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Fatih Karagümrüklü futbolcular, penaltı itirazında bulundu. Telegol programının sunucusu Serhat Ulueren, orta hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasındaki konuşmaları açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve iki maç aradan sonra kazanmıştı. Puanını 34'e yükselten Kanarya, liderlik koltuğunu da Galatasaray'dan devralmıştı.

PENALTI POZİSYONU TARTIŞMA YARATMIŞTI

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Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçın 54. dakikasında gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunu Samet Akaydin önledi ve pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Topun dışarı çıkmasının ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasıyla iletişime geçti ve pozisyonun değerlendirmesi yapıldı. Karagümrüklü futbolcular yoğun penaltı itirazında bulunurken, VAR'dan oyunun devam etmesi yönünde karar geldi ve penaltı verilmedi.

"4 ÜYENİN BİRİSİNDEN ALDIM"

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Lider Haber kanalında yayınlanan Telegol programının sunucusu Serhat Ulueren, "VAR konuşmasını Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldım!" diyerek VAR kayıtlarını yayınladı.

İŞTE VAR KONUŞMALARI
Canlı Skor

İŞTE VAR KAYITLARI

HÜSEYİN GÖÇEK (VAR)

HÜSEYİN GÖÇEK (VAR)
"Arda, bir dakika oyunu başlatma."

ARDA KARDEŞLER

ARDA KARDEŞLER
"Ne oldu?"

HÜSEYİN GÖÇEK (VAR)

HÜSEYİN GÖÇEK (VAR)
"Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."

ARDA KARDEŞLER

ARDA KARDEŞLER
"Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

HÜSEYİN GÖÇEK (VAR)

HÜSEYİN GÖÇEK (VAR)
"Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak."
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