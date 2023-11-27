Son dakika: Serhat Ulueren, Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki VAR kayıtlarını yayınladı! Hüseyin Göçek: "Arda oyunu başlatma" Arda Kardeşler: "Pozisyonu net gördüm, elle oynama yok!"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Sarı - lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılmış ve iki maç aradan sonra kazanmıştı. Puanını 34'e yükselten Kanarya, liderlik koltuğunu da Galatasaray'dan devralmıştı.

PENALTI POZİSYONU TARTIŞMA YARATMIŞTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Maçın 54. dakikasında gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunu Samet Akaydin önledi ve pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Topun dışarı çıkmasının ardından hakem Arda Kardeşler, VAR odasıyla iletişime geçti ve pozisyonun değerlendirmesi yapıldı. Karagümrüklü futbolcular yoğun penaltı itirazında bulunurken, VAR'dan oyunun devam etmesi yönünde karar geldi ve penaltı verilmedi.

"4 ÜYENİN BİRİSİNDEN ALDIM"

Lider Haber kanalında yayınlanan Telegol programının sunucusu Serhat Ulueren, "VAR konuşmasını Temsilciler Kurulu'ndaki 4 üyenin birisinden aldım!" diyerek VAR kayıtlarını yayınladı.

İŞTE VAR KONUŞMALARI

