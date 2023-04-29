SON DAKİKA: Sivasspor Fenerbahçe maçında Enner Valencia şoku! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan mücadelenin henüz 5. dakikasında ceza sahası içerisinde yükseldiği topta, kaleci Ali Şaşl Vural ile çarpışan Enner Valencia ciddi bir sakatlık yaşadı.

SAHAYA AMBULANS ÇAĞRILDI

Yaşanan pozisyonun ardından sahaya ambulans çağrılırken, Ekvadorlu oyuncu hastaneye kaldırıldı. Yıldız oyuncunun bilincinin yerinde olduğu öğrenildi.

ROSSI OYUNA DAHİL OLDU

Yaşanan bu pozisyonun ardından Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yerine Diego Rossi oyuna dahil oldu.

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