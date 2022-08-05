Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Slovacko maçının ardından Jorge Jesus'a tepki! "Ben Arda Güler'den ümidimi kestim"

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başararak rövanş mücadelesi öncesi büyük bir avantajı cebine koyarak tur kapısını aralamıştı. Sarı-Lacivertli ekip etkili oyunuyla dikkat çekerken Portekizli hocanın bazı kararları galibiyete rağmen taraftarların tepkisini çekmişti.

ARDA SADECE 13 DAKİKA!

Mücadelede son bölüme girerken Sarı-Lacivertli taraftarlar tribünlerde hep bir ağızdan Arda Güler tezahüratı yaparken, Portekizli hocanın genç oyuncuyu 77. dakikada oyuna alması karşılaşmanın ardından tepkilere neden oldu. Bazı taraftarlar genç oyuncunun sözleşmesindeki maddeden dolayı "Bu gidişle Arda 5 milyon Euro'ya gidecek" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR"

Karşılaşmanın ardından Arda Güler hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jesus, "Her futbolcu için taraftarın sevgisini, desteğini hissetmek çok önemlidir, daha özgüvenli olmasını sağlar. Kendisi 17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Türkiye Ligi için geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın göstermiş olduğu sevgide ona yardımcı olacak" dedi.

Öte yandan karşılaşmanın yankıları devam ederken, spor yazarları da Fenerbahçe Slovacko karşılaşmasına dair yazılar kaleme aldı.

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