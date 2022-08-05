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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Slovacko maçının ardından Jorge Jesus'a tepki! "Ben Arda Güler'den ümidimi kestim"

05.08.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Devler Ligi'ne veda ederek yolun Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, 3. ön eleme turundan katıldığı turnuvanın ilk maçında Çekya temsilcisi Slovacko'yu ezici oyunuyla 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur için oldukça önemli bir avantajın sahibi olmayı başardı. Sarı-Lacivertliler 90 dakika boyunca rakip kaleyi abluka altına alırken, skora rağmen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus bazı kararlarıyla tepki çekti. İşte karşılaşmaya dair öne çıkan değerlendirmeler...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başararak rövanş mücadelesi öncesi büyük bir avantajı cebine koyarak tur kapısını aralamıştı. Sarı-Lacivertli ekip etkili oyunuyla dikkat çekerken Portekizli hocanın bazı kararları galibiyete rağmen taraftarların tepkisini çekmişti.

ARDA SADECE 13 DAKİKA!

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Mücadelede son bölüme girerken Sarı-Lacivertli taraftarlar tribünlerde hep bir ağızdan Arda Güler tezahüratı yaparken, Portekizli hocanın genç oyuncuyu 77. dakikada oyuna alması karşılaşmanın ardından tepkilere neden oldu. Bazı taraftarlar genç oyuncunun sözleşmesindeki maddeden dolayı "Bu gidişle Arda 5 milyon Euro'ya gidecek" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKİYOR"

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Karşılaşmanın ardından Arda Güler hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı Jesus, "Her futbolcu için taraftarın sevgisini, desteğini hissetmek çok önemlidir, daha özgüvenli olmasını sağlar. Kendisi 17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Türkiye Ligi için geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın göstermiş olduğu sevgide ona yardımcı olacak" dedi.

Öte yandan karşılaşmanın yankıları devam ederken, spor yazarları da Fenerbahçe Slovacko karşılaşmasına dair yazılar kaleme aldı.

İŞTE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN YAZILARI...

TERCİH DOĞRU OLMALI (MEHMET DEMİRKOL / FANATİK)

TERCİH DOĞRU OLMALI (MEHMET DEMİRKOL / FANATİK)
İki serbest 8 numara arkada Arao bu rakip için yeterli bir dinamizm yarattı. Kiev maçılarında önden ve geriden desteğin istenen seviyeye henüz çıkamayışı belli oranda sorun yaratıyordu. Şimdi burada belli oranda ilerleme sağlanmış durumda. Emre Mor’un, Kiev maçında oyuna alınıp sonra dışarı çekilmesinden sonra bu maça 11’de başlaması disiplin dengeleri açısından güzel. Jesus belli ki içeride lafını dinletiyor.
Lincoln'ü tamamlayacak biri... Tabii Lincoln’dan da bahsetmek lazım. Güveninin yüksek oluşu son derece umut verici. Onu tamamlayacak oyuncuyu bulduğunda Jesus daha mutlu olacak. Bu köşeyi takip edenler Valencia’yı beğendiğimi bilir. Ancak bu oyunun ve bu kadronun ideal santraforu hâlâ Serdar Dursun. Tercihi doğru yapmak lazım.

HÜCUM GİRİŞİMLERİ PLANLI DEĞİL (Ömer Üründül / Sabah)

HÜCUM GİRİŞİMLERİ PLANLI DEĞİL (Ömer Üründül / Sabah)
Dün gece Fenerbahçe'nin hücumda ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteren bir tablo vardı. Hemen hemen tek kale oynuyorsun, rakip 45 dakika 10 kişi ama sadece bir tek korner kazanıyorsun! Genel anlamda gözüme çarpan aksaklık; ilk devre skor avantajından sonra rakibe çok tehlikeli iki pozisyon verilmesi. Zaten çok baskılı oyunda atılan goller de oyuncuların bireysel katkıları ile oldu. Emre Mor doğru anda iyi vurdu, Lincoln'ün frikik vuruşu da uzak menzilli üçüncü golü de mükemmeldi. Emre Mor ilk yarı iyi oynadı, Lincoln golleri dışında da iyi işler yaptı. Gustavo Henrique için bu maçta yorum yapmak mümkün değil ama gördüğüm kadarıyla ağır bir stoper. Takımın fizik açıdan en güçlü oyuncusu Osayi idi.
Ben şahsen Arda'dan ümidimi kestim. Eğer takım iki farklı skor avantajına sahipken rakip 46'da 10 kişi kalmışken, Arda 76'de oyuna giriyorsa bu işten bir iş çıkmaz.

ARDA-PEDRO VE MURIEL İLE İDDİALI OLUR (Habertürk / Serdar Ali Çeliker)

ARDA-PEDRO VE MURIEL İLE İDDİALI OLUR (Habertürk / Serdar Ali Çeliker)
Bence Serdar eldekilerin hepsinden iyi. Muriel gelirse başka. Adaşıma tavsiyem sabretmesi ve biraz daha deplase olmayı öğrenmeye çalışması. Gelelim Arda Güler'e. Jesus'un onu kullanması şart.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Arda Güler fenerbahçe slovacko tepki
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