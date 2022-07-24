Son dakika spor haberi: İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına yeni isimlerle sözleşme imzalamaya devam ediyor. TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022/2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı.

83 GÜN SÜRECEK!

Toplam 83 gün sürecek yaz tansfer sezonunda perde ise 8 Eylül'de kapanıyor. Bu süre içerisinde özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaptıkları transferle adından söz ettirmeye devam ederken, imzalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Peki şu ana kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hangi isimleri kadrosuna kattı. İşte detaylar...