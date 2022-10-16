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  4. Son dakika: Spor yazarları Kayserispor Galatasaray maçını böyle değerlendirdi! "Okan Buruk'un kadrosu buram buram eyyam kokuyordu"

Son dakika: Spor yazarları Kayserispor Galatasaray maçını böyle değerlendirdi! "Okan Buruk'un kadrosu buram buram eyyam kokuyordu"

16.10.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 10. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 10. hafta karşılaşmasın Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip olurken, Sarı-Kırmızılılar zorlu Kayseri deplasmanından puansız döndü. Alınan bu mağlubiyetin yankıları sürerken spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazılar...

Süper Lig'in 10. haftasının dikkat çeken karşılaşmasında Okan Buruklu Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayseri karşısında zorlu bir 90 dakikaya çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, rakibine 2-1 mağlup olurken, ligdeki ikinci mağlubiyetini almış oldu. Alınan bu yenilginin ardından taraftarlar takıma ve Okan Buruk'a sosyal medyadan tepki gösterirken, ünlü spor yazarları da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

İŞTE KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI DEĞERLENDİRMELERİ

UMUTSUZ BİR MAÇ OYNADILAR (ERMAN ÖZGÜR / FANATİK)

UMUTSUZ BİR MAÇ OYNADILAR (ERMAN ÖZGÜR / FANATİK)
Galatasaray için geriden oyun kurarken Midtsjö, hücumu şekillendirirken Mata ve Mertens ise ilk 15 dakikalık bölümde etkili işler yaparak İcardi'ye 3 fırsat hazırladı. Ancak bu pozisyonlarda ağır kalan İcardi skor yapamadı.
Galatasaray için kağıt üzerinde iyi gözüken isimler 10-15 dakikalık bölümden sonra özellikle de top Kayserispor'dayken lüks olmaya başladılar. Kemen ve Mensah'ın rahatça şekillendirdikleri hücumlar, Galatasaray ceza sahası üzerinde cirit atmaları 2 gol ve birçok pozisyon getirdi.
Gavranoviç ve Onur'un enfes golünde Galatasaraylı oyuncuların Kayserisporlu oyuncuların koşularına tepki veremeyişleri dikkat çekiciydi. Bu kötü futbola Okan Buruk devre arası 3 oyunculuk bir hamle ile müdahale etti.
Ama enteresan olan oyuna Kerem ya da Gomis'in değil Barış Alper ve Rashica'nın tercih edilmesiydi. Oliviera ile birlikte bu oyuncular Galatasaray'ın temposunu yükseltti belki ama oyun yine eksik kaldı.

HATA BURUK'UN (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

HATA BURUK'UN (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)
İlk 45 dakikada sahada G.Saray diye bir takım yok. Her şeyiyle Kayserispor var ve skor 2-0. Daha da farklı olabilir... 2. yarı G.Saray'da değişiklik var ama oyunda bir şey yok. Kayserispor ise psikolojik olarak daha geriye çekildi. Ama 3-4 kontraları var ki gerçekten müthiş.
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