Son dakika: Spor yazarları Kayserispor Galatasaray maçını böyle değerlendirdi! "Okan Buruk'un kadrosu buram buram eyyam kokuyordu"

Süper Lig'in 10. haftasının dikkat çeken karşılaşmasında Okan Buruklu Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayseri karşısında zorlu bir 90 dakikaya çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, rakibine 2-1 mağlup olurken, ligdeki ikinci mağlubiyetini almış oldu. Alınan bu yenilginin ardından taraftarlar takıma ve Okan Buruk'a sosyal medyadan tepki gösterirken, ünlü spor yazarları da mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İŞTE KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI DEĞERLENDİRMELERİ

UMUTSUZ BİR MAÇ OYNADILAR (ERMAN ÖZGÜR / FANATİK) Galatasaray için geriden oyun kurarken Midtsjö, hücumu şekillendirirken Mata ve Mertens ise ilk 15 dakikalık bölümde etkili işler yaparak İcardi'ye 3 fırsat hazırladı. Ancak bu pozisyonlarda ağır kalan İcardi skor yapamadı.

Galatasaray için kağıt üzerinde iyi gözüken isimler 10-15 dakikalık bölümden sonra özellikle de top Kayserispor'dayken lüks olmaya başladılar. Kemen ve Mensah'ın rahatça şekillendirdikleri hücumlar, Galatasaray ceza sahası üzerinde cirit atmaları 2 gol ve birçok pozisyon getirdi.

Gavranoviç ve Onur'un enfes golünde Galatasaraylı oyuncuların Kayserisporlu oyuncuların koşularına tepki veremeyişleri dikkat çekiciydi. Bu kötü futbola Okan Buruk devre arası 3 oyunculuk bir hamle ile müdahale etti.



Ama enteresan olan oyuna Kerem ya da Gomis'in değil Barış Alper ve Rashica'nın tercih edilmesiydi. Oliviera ile birlikte bu oyuncular Galatasaray'ın temposunu yükseltti belki ama oyun yine eksik kaldı.

