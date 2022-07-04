Son dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu! İlk derbi hangi haftada? İşte 2022/23 sezonu fikstürü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katıldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekiminde ilk hafta maçları ve derbi haftaları belli oldu.
HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe
Giresunspor - Adana Demirspor
Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
Antalyaspor - Galatasaray
Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Yeni sezonun ilk haftasını 'BAY' geçecek olan takım Atakaş Hatayspor oldu.
5 Ağustos 2022: İlk Hafta
14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası
18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali
28 Mayıs 2023: Son hafta
Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıklamıştı.
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