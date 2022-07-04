Son dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu! İlk derbi hangi haftada? İşte 2022/23 sezonu fikstürü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri de katıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekiminde ilk hafta maçları ve derbi haftaları belli oldu.

İŞTE DERBİ HAFTALARI

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray

HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe

HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor

HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş

HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray

HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor

HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş

HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş

HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray

HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

İŞTE İLK HAFTA MAÇLARI

Giresunspor - Adana Demirspor

Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Antalyaspor - Galatasaray

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

HATAYSPOR, İLK HAFTAYI 'BAY' GEÇECEK

Yeni sezonun ilk haftasını 'BAY' geçecek olan takım Atakaş Hatayspor oldu.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN TARİHLERİ

5 Ağustos 2022: İlk Hafta

14 Kasım 2022: Dünya Kupası arası

18 Aralık 2022: Dünya Kupası finali

28 Mayıs 2023: Son hafta

Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

DEPLASMAN YASAĞI KALDIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıklamıştı.