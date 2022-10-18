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  4. Son dakika: 'Takım arkadaşının ödülüne göz koymuş!' Ballon d'Or ödülü sonrası ortalık karıştı! Thibaut Courtois, 'Karim Benzema için mutluyum' dedi ama sitem etti...

Son dakika: 'Takım arkadaşının ödülüne göz koymuş!' Ballon d'Or ödülü sonrası ortalık karıştı! Thibaut Courtois, 'Karim Benzema için mutluyum' dedi ama sitem etti...

18.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or" (Altın top); her yıl, bir önceki sezonda en başarılı performans gösteren futbolcuya veriliyor. Geçtiğimiz yıl Lionel Messi'nin kazandığı ödül bu sene Karim Benzema'ya verilmişti. Real Madrid'in yıldızına kazandığı ödül sonrası takım arkadaşı Thibaut Courtois'dan tebrik gelirken, Belçikalı kaleci Ballon d'Or'u bir kalecinin kazanmasına imkan olmadığını söyleyerek sistemi eleştirdi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, mevkisi nedeniyle Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanmasına imkan verilmeyeceğini söyledi. France Football dergisi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda dün düzenlenen törenle en iyi kaleciye verilen Lev Yaşin ödülünü kazanan Belçikalı file bekçisi, duygularını dile getirdi.

"PODYUMA BİLE ÇIKAMADIM"

Fransız basınına konuşan 30 yaşındaki kaleci, takım arkadaşı Karim Benzema'nın Altın Top ödülünü kazanmasından memnuniyet duymasına rağmen organizasyonun kalecilere yeterince önem vermediğine dikkati çekerek, "Her şeyden önce, Karim adına çok mutluyum. Futbolda gol atmak, gol kurtarmaktan her zaman daha önemli olacak gibi gözüküyor. Futbol, atanın önem kazandığı bir oyun olmaya devam edecek. 'Bu ödülü benim kazanmam gerekiyordu' demiyorum ama Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanan bir kaleci olarak podyuma bile çıkamadım." ifadelerini kullandı.

"KALECİ OLARAK BU ÖDÜLÜ ALMANIZA İMKAN YOK"

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Kalecilerin ödüllerde arka planda kalmasından şikayet eden Courtois, "Oylamanın mantığını anlıyorum ve ödülü kazanma ihtimalim olmadığının farkındayım. Bu ödülü, bir kaleci olarak almanıza imkan yok. Geçen yıl yaptıklarımın üstüne çıkabilecek bir kaleci performansı olabileceğinden şüpheliyim." değerlendirmesinde bulundu.

CASILLAS'TAN DESTEK GELDİ

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Real Madrid'in eski kalecisi Iker Casillas da Courtois'ya sosyal medya sitesi Twitter hesabından destek verdi. Ödül töreninde Courtois'nın hakkının yendiğini savunan İspanyol kaleci, "Courtois, bence dünyanın açık ara en iyi kalecisi. Ballon d'Or'da en azından podyuma bile çıkamaması nedeniyle çok üzgünüm. Bu ödül, hangi kriterlere göre veriliyor, hala anlamadım." mesajını paylaştı.

Bazı futbolseverler ise Courtois'nın açıklamaları sonrası sosyal medyada 'Takım arkadaşının ödülüne göz koymuş şeklinde yorumlarda bulundular.

ALTIN TOP ÖDÜLÜ SIRALAMASI

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Yılın oyuncusuna verilen Altın Top ödülünde Benzema'nın ardından Senegalli Sadio Mane 2'nci, Bekçikalı Kevin De Bruyne 3'üncü sırayı alarak podyuma çıkmıştı. Courtois ise genel sıralamada yedincilik elde etmişti. Altın Top ödülünü, kaleci mevkisinde son olarak 1963 yılında, Rus Lev Yaşin kazanmıştı. İşte liste...

İŞTE TÜM LİSTE

MESSI LİSTEDE BİLE YER ALAMADI

MESSI LİSTEDE BİLE YER ALAMADI
Tarihin en çok Altın Top ödülü kazanan oyuncusu olan Lionel Messi, 17 yıl sonra listeye giremedi. Ayrıca PSG'den takım arkadaşı Neymar da son 30 arasına giremedi.

25 - Darwin Nunez

25 - Darwin Nunez
Ballon d'Or'da 6 futbolcu eşit oy alarak 25. sırada kendine yer buldu.

25 - Joao Cancelo

25 - Joao Cancelo

25 - Mike Maignan

25 - Mike Maignan

25 - Joshua Kimmich

25 - Joshua Kimmich
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