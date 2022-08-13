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SON DAKİKA: Talih kuşu kondu! Fenerbahçe'ye transferde Galatasaray kıyağı

13.08.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de sezonu Ümraniyespor karşısında alınan 3-3'lük beraberlikle açan Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa karşısında mutlak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Sarı-Lacivertliler transfer temaslarını da sürdürürken, kadrodan gönderilecek bazı isimler de netleşmeye başladı. Bu isimlerden olan Samatta için Sarı-Lacivertliler'e Mısır'dan talip çıkarken, Galatasaray detayı dikkat çekti. İşte detaylar...

Mbwana Samatta

Mbwana Samatta

TZA Tanzanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, lige Ümraniyespor karşında alınan 1 puanla başlarken, tranfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat transferleriyle kadrosunu güçlendiren Sarı-Lacivertliler'de golcü arayışları devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

AYRILIK KESİNLEŞTİ!

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Sarı-Lacivertliler'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başlarken, Aston Villa'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan ancak geldiği günden bu yana beklentilerin oldukça altında bir performans gösteren Ally Samatta için de ayrılık çanları çalıyor. Jesus'un gönderilmesi yönünde talimat verdiği Tanzanyalı santrafor için Sarı-Lacivertliler'e müjdeli bir haber geldi.

MISIR'DAN TALİH KUŞU!

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Sarı-Lacivertliler'in yeterli teklif gelmesi halinde gönderilmesine kesin gözüyle bakılan golcü için daha önce Kızılyıldız ve Genk'ten gelen teklifleri reddeden Sarı-Lacivertliler'e Zamalek'in talip olduğu öğrenilirken, Mısır ekibinin 29 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödemeye de razı olduğu iddia edildi.

BONSERVİS BEDELİ...

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İddiaya göre Zamelek, Sarı-Lacivertliler'i yalnızca Samatta'nın maaş yükünden kurtarmakla kalmayacak ayrıca oyuncu için 1.5 milyon Euroluk da bir bonservis bedeli ödemeye hazır.

GALATASARAY DETAYI!

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Son iki transfer döneminde yasaklı olduğu için kadrosuna yeni takviyeler yapamayan Zamalek’in, Mostafa Muhammed için Galatasaray’ın ödediği 4.5 milyon Dolar'ın bir kısmını Fenerbahçe'ye ödeyerek Samatta'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

6 milyon Euro bedel ile Aston Villa’dan transfer edilen Ally Samatta, geçen sezon bir diğer Belçika ekibi Royal Antwerp’e kiralanmıştı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE OLAN İSİMLER!

TISSERAND
PELKAS
NOVAK
MAX MEYER
LEMOS
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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