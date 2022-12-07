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Son dakika: Tam 5 oyuncu takasta kullanılacak! Ve Arda Güler'de anlaşma tamam! Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile prensipte el sıkıştı...

07.12.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden 2019 yılında transfer ettiği Arda Güler için pazarlıklar bir süredir devam ediyordu. Sarı - lacivertliler, Arda Güler'in başka bir takıma transferi sonrasında %20 pay vermek için anlaştığı Gençlerbirliği ile el sıkışmak için yeniden masaya oturmuştu. Arda Güler'in sözleşmesindeki maddeyi kaldırmak isteyen Fenerbahçe, ile prensipte anlaştı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un olumlu etki ettiği oyuncular arasında yer alan Arda Güler'in adı gündemden düşmüyor. Son olarak gösterdiği performansın karşılığı olarak A Milli Takım kadrosuna seçilen Güler için sarı - lacivertliler harekete geçmişti. Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği'nden transfer edilirken, sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklenen genç yıldız için sarı - lacivertliler başkent ekibiyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

ARDA GÜLER'DE ANLAŞMA TAMAM

Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş arasında prensip anlaşmasına varıldı.

Haberde Fenerbahçe'nin anlaşma neticesinde Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon euro ücret vereceği ifade edildi.

Öte yandan Güler karşılığında başkent ekibine Lemos, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir ile bazı U19 Takımı oyuncularının içinde yer aldığı 5-6 futbolcu kiralık sunulacak ve ücretleri de karşılanacak.

Bu anlaşmayla birlikte Arda Güler'in bonservisinden elde edilecek olan tüm gelir, Fenerbahçe'nin kasasında kalmış olacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıkan Güler, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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