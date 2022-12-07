Son dakika: Tam 5 oyuncu takasta kullanılacak! Ve Arda Güler'de anlaşma tamam! Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile prensipte el sıkıştı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un olumlu etki ettiği oyuncular arasında yer alan Arda Güler'in adı gündemden düşmüyor. Son olarak gösterdiği performansın karşılığı olarak A Milli Takım kadrosuna seçilen Güler için sarı - lacivertliler harekete geçmişti. Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği'nden transfer edilirken, sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklenen genç yıldız için sarı - lacivertliler başkent ekibiyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.