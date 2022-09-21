Son dakika: Taraftarın merakla beklediği hamle: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için 'yeni sözleşme' kararı! Dünya Kupası'ndan sonra imza...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sezon başında teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başına Jorge Jesus'u getirmişti. Sarı - lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalamış ve hedefini Süper Lig'de mutlak şampiyonluk olarak belirlemişti.

BAMBAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNDÜ

Fenerbahçe, yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Dinamo Kiev'e mağlup olarak başlasa da daha sonrasında Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistemle bambaşka bir kimliğe büründü.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'un öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 13 puan topladı ve 20 golle en çok gol atan ekip oldu.

SICAK GELİŞME

Taraftarların da geçtiğimiz sezonlarda yaşanan kırılgan havayı kırmak için büyük destek verdiği Portekizli çalıştırıcı için sıcak bir gelişme yaşandı.

YENİ SÖZLEŞME HAREKATI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, camia içerisinde büyük bir etki yaratan Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR

Sarı - lacivertli kurmayların, Jorge Jesus'a yeni kontrat önermek için Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı beklediği ve liglere verilecek arayı tecrübeli çalıştırıcıya imza attırmayı hedefleyerek geçireceği ifade edildi.

MENAJERİ DAVET EDİLECEK

Fenerbahçe'nin Jesus'un menajerini kasım ayında İstanbul'a davet ederek görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU

Takımın başına geçmeden önce bazı çekinceleri olan ve bu nedenle 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu belirtildi. Jesus'un yeni sözleşme imzalamaya da çok olumlu olduğu kaydedildi.