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Son dakika: Taraftarın merakla beklediği hamle: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için 'yeni sözleşme' kararı! Dünya Kupası'ndan sonra imza...

21.09.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezon başında göreve Jorge Jesus getirilmişti. Portekizli çalıştırıcının takımına oynattığı futbol taraftarlar ve camia tarafından beğeni toplarken, akıllara imzalanan 1 yıllık kontrat geldi. Sarı - lacivertli yönetim, deneyimli teknik direktörün sözleşmesini devre arasında uzatmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sezon başında teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başına Jorge Jesus'u getirmişti. Sarı - lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalamış ve hedefini Süper Lig'de mutlak şampiyonluk olarak belirlemişti.

BAMBAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNDÜ

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Fenerbahçe, yeni sezona UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Dinamo Kiev'e mağlup olarak başlasa da daha sonrasında Jorge Jesus'un takımına aşıladığı sistemle bambaşka bir kimliğe büründü.

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

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Takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'un öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 13 puan topladı ve 20 golle en çok gol atan ekip oldu.

SICAK GELİŞME

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Taraftarların da geçtiğimiz sezonlarda yaşanan kırılgan havayı kırmak için büyük destek verdiği Portekizli çalıştırıcı için sıcak bir gelişme yaşandı.

YENİ SÖZLEŞME HAREKATI

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Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, camia içerisinde büyük bir etki yaratan Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR

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Sarı - lacivertli kurmayların, Jorge Jesus'a yeni kontrat önermek için Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı beklediği ve liglere verilecek arayı tecrübeli çalıştırıcıya imza attırmayı hedefleyerek geçireceği ifade edildi.

MENAJERİ DAVET EDİLECEK

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Fenerbahçe'nin Jesus'un menajerini kasım ayında İstanbul'a davet ederek görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU

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Takımın başına geçmeden önce bazı çekinceleri olan ve bu nedenle 1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu belirtildi. Jesus'un yeni sözleşme imzalamaya da çok olumlu olduğu kaydedildi.

JORGE JESUS FOTOĞRAFLARI

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