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Son dakika: Teklifi kabul etti, menajeri tesislere geldi! Wout Weghorst düğümü çözülüyor! Manchester United ve Galatasaray...

09.01.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmiş ve üst üste 2. galibiyetini almıştı. Siyah - beyazlıların 2. golünü kaydeden Hollandalı yıldız Wout Weghorst'un ağları sarstığı pozisyonun ardından yaptığı sevinç, 'veda' olarak algılanmış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Manchester United ve Galatasaray'ın hedefinde olduğu iddia edilen Weghorst'un menajeri sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşmek için tesislere geldi.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelmişti. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmış ve Şenol Güneş'in öğrencileri üst üste 2. galibiyietini almıştı. Beşiktaş'ın 2. golünü atan Wout Weghorst'un sevinci ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

WEGHORST İÇİN SICAK GELİŞME

GOL SEVİNCİ OLAY OLMUŞTU

GOL SEVİNCİ OLAY OLMUŞTU

Hollandalı yıldızın attığı golden sonra yaptığı sevinç, taraftarları önce sevindirmiş sonra ise endişelendirmişti. Weghorst; golünün ardından Beşiktaş armasını öpmüş, kalp yapmış ve taraftarlara el sallayarak takım arkadaşlarıyla sevincini paylaşmıştı.

Bu hareketin ardından taraftarların 'Veda mı ediyor?' diye sorguladığı Wout Weghorst için sıcak bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ TESİSLERE GELDİ

MENAJERİ TESİSLERE GELDİ

TRT Spor'un haberine göre; son dönemde adı Galatasaray ve Manchester United ile anılan golcü oyuncunun menajeri Simon Cziommer, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

'MANU'NUN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ'

'MANU'NUN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ'

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Weghorst, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın teklifini kabul etti.

'BEŞİKTAŞ'TAN KOLAYLIK İSTEYECEK'

'BEŞİKTAŞ'TAN KOLAYLIK İSTEYECEK'

Simon Cziommer'in yapılacak olan görüşmede ayrılık taleplerini bir kez daha yineleyeceği ve fesih için Beşiktaş’tan kolaylık isteyeceği kaydedildi.

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