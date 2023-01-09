Son dakika: Teklifi kabul etti, menajeri tesislere geldi! Wout Weghorst düğümü çözülüyor! Manchester United ve Galatasaray...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelmişti. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmış ve Şenol Güneş'in öğrencileri üst üste 2. galibiyietini almıştı. Beşiktaş'ın 2. golünü atan Wout Weghorst'un sevinci ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Hollandalı yıldızın attığı golden sonra yaptığı sevinç, taraftarları önce sevindirmiş sonra ise endişelendirmişti. Weghorst; golünün ardından Beşiktaş armasını öpmüş, kalp yapmış ve taraftarlara el sallayarak takım arkadaşlarıyla sevincini paylaşmıştı.
Bu hareketin ardından taraftarların 'Veda mı ediyor?' diye sorguladığı Wout Weghorst için sıcak bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; son dönemde adı Galatasaray ve Manchester United ile anılan golcü oyuncunun menajeri Simon Cziommer, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüşmek için Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Weghorst, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın teklifini kabul etti.
Simon Cziommer'in yapılacak olan görüşmede ayrılık taleplerini bir kez daha yineleyeceği ve fesih için Beşiktaş’tan kolaylık isteyeceği kaydedildi.