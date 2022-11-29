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Son dakika: Telefonlara çıkmıyor! Süper Lig'de forma giyen futbolcu, eşine şiddet uyguladı ve Türkiye'ye kaçtı!

29.11.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ruben Ribeiro ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktörlüğünü Volkan Demirel'in yaptığı Hatayspor'un 35 yaşındaki futbolcusuna eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik gözetimle ev hapsi verildi. Bu karara uymayan Ribeiro'nun Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Volkan Demirel'in takımın başına geçmesinin ardından bambaşka bir kimliğe bürünen Hatayspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Topladığı 14 puanla 14. sırada yer alarak Dünya Kupası arasına giren Güneydoğu ekibinin tecrübeli futbolcusu Ruben Ribeiro'nun başı belaya girdi.

RUBEN RIBEIRO'NUN BAŞI BELADA

"EŞİNE ŞİDDET UYGULADI"

"EŞİNE ŞİDDET UYGULADI"

A Bola'nın haberine görE; Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı ülkesi Portekiz'de geçiren 35 yaşındaki futbolcu, eşine şiddet uyguladı.

EV HAPSİ

EV HAPSİ

Ribeiro'nun yaptıkları nedeniyle ev hapsi cezasına çarptırıldığı belirtildi.

TÜRKİYE'YE KAÇTI

TÜRKİYE'YE KAÇTI

Ancak Portekizli futbolcunun elektronik gözetimle ev hapsi kararına uymayıp, Türkiye'ye kaçtığı ifade edildi.

TELEFONLARA ÇIKMIYOR

TELEFONLARA ÇIKMIYOR

Güvenlik güçlerinin telefonlarına çıkmayan Ribeiro'nun şiddet uyguladığı eşi Angela Vieira'ya karşı uzaklaştırma cezası aldığı aktarıldı.

HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bu gelişme sonrasında Hatayaspor'dan herhangi bir açıklama yapılmazken, Süper Lig ekibinin oyuncuyla ilgili nasıl bir reaksiyon alacağı merak ediliyor.

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