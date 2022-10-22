Son dakika: Trabzonspor, Sivasspor karşısında Marek Hamsik'le güldü! Fırtına'ya tek gol yetti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta her iki takım da birçok pozisyona girdi. İzleyenlerin heyecanla takip ettiği maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu.
TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI
Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo - mavililere galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik kaydetti.
Trabzonspor, bu sonucun ardından iki maçlık kazanamama serisini noktaladı ve puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Sivasspor ise 10 puanla 13. sırada yer buldu.
Bordo - mavililer, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, geçen hafta ligde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.