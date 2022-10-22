Son dakika: Trabzonspor, Sivasspor karşısında Marek Hamsik'le güldü! Fırtına'ya tek gol yetti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta her iki takım da birçok pozisyona girdi. İzleyenlerin heyecanla takip ettiği maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu.