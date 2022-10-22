SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor, Sivasspor karşısında Marek Hamsik'le güldü! Fırtına'ya tek gol yetti...

Son dakika: Trabzonspor, Sivasspor karşısında Marek Hamsik'le güldü! Fırtına'ya tek gol yetti...

22.10.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan kritik karşılaşmaya her iki takımın da gösterdiği mücadele damgasını vurdu. İki ekibin de birçok pozisyona girdiği müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu. Bordo - mavililer, bu sonuçla birlikte puanını 21'e yükseltti ve 2 maçlık kazanamama serisini noktaladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta her iki takım da birçok pozisyona girdi. İzleyenlerin heyecanla takip ettiği maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI

Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bordo - mavililere galibiyeti getiren golü 9. dakikada Marek Hamsik kaydetti.
Trabzonspor, bu sonucun ardından iki maçlık kazanamama serisini noktaladı ve puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Sivasspor ise 10 puanla 13. sırada yer buldu.
Bordo - mavililer, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Sivasspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, geçen hafta ligde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor son dakika haberler son dakika haberleri sivassoor dakika haberleri spor toto ak trabzonspor, spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

"Sarsıldık" Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!

Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de tepki! 'Bunu nasıl söyler?'

Acun Ilıcalı'ya İngiltere'de tepki! 'Bunu nasıl söyler?'

7-0'lık galibiyet sonrası ortalık karıştı! Ayrılması gündemdeydi... Kerem Aktürkoğlu'na şok!

7-0'lık galibiyet sonrası ortalık karıştı! Ayrılması gündemdeydi... Kerem Aktürkoğlu'na şok!

Ve G.Saray'dan Ronaldo açıklaması geldi!

Ve G.Saray'dan Ronaldo açıklaması geldi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.