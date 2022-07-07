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Son dakika transfer haberi: Şampiyonlar Ligi resmi hesabı duyurdu! Sergio Oliveira Galatasaray'a transfer olacak mı? G.Saray Oliveira ile anlaştı mı?

07.07.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da gündem transfer... Yeni hocasıyla iyi bir hava yakalayan Sarı-Kırmızılı ekip transferde de oldukça hareketli günler geçirirken özellikle orta saha mevkine yeni bir ismi katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen isimlerden biri Sergio Oliveira olurken, Şampiyonlar Ligi resmi hesabından flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Roma
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu kapsamanda ilk olarak Abdülkerim Bardakcı’yı daha sonra da Kazımcan Karataş’ı kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. Özellikle orta saha mevkine öncelikli olarak bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar bu yönde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İMZA BEKLENİYOR!

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Galatasaray, orta saha bölgesi için Porto’da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira’nın transferi konusunda kulübü ile anlaşma sağladığı haberleri yerli-yabancı birçok kaynakta yer alırken. 30 yaşındaki futbolcunun kısa zamanda İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması beklendiği belirtiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HESABI PAYLAŞTI!

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Galatasaray'ın gündemine gelmesiyle sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sergio Oliveira için Şampiyonlar Ligi resmi hesabından da bir paylaşım geldi. 'Oliveira'nın yetenekleri' notuyla paylaşılan videoya Galatasaray taraftarları adeta beğeni ve yorum yağdırdı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar 'Admin sinyali verdi' 'Galatasaray'a hoş geldin' gibi yorumlarda bulundu.

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