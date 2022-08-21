Son dakika: Transfer resmen açıklandı! Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın ayrılığını duyurdu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna birçok oyuncuyu katan sarı - lacivertlilerde taraftarlar, takımdan ayrılacak oyuncuları da merak ediyordu.
Fenerbahçe, savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Ettifaq FC Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı. Tisserand, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
"Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."
Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Ettifaq FC, Tisserand'ın bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye 3 milyon euro ödeme yaptı.
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