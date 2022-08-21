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Son dakika: Transfer resmen açıklandı! Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın ayrılığını duyurdu...

21.08.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sarı - lacivertlilere 2020 yılında katılan stoper oyuncusu Marcel Tisserand, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Ettifaq FC Kulübü'ne transfer oldu. Fenerbahçe ve Ettifaq FC Kulübü'nden resmi açıklamalar yapıldı.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna birçok oyuncuyu katan sarı - lacivertlilerde taraftarlar, takımdan ayrılacak oyuncuları da merak ediyordu.

TISSERAND, ARABİSTAN'A GİTTİ

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Fenerbahçe, savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ın Ettifaq FC Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı. Tisserand, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."

TISSERAND'IN BONSERVİSİ

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Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Ettifaq FC, Tisserand'ın bonservis bedeli olarak Fenerbahçe'ye 3 milyon euro ödeme yaptı.

MARCEL TISSERAND FOTOĞRAFLARI

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