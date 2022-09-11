Son dakika: Tüm belgeler hazırdı! Fenerbahçe'nin transferin son günündeki Eden Hazard teklifi ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya birçok yeni isim katıldı. Transferin hızlı takımlarından olan sarı - lacivertliler için her gün yeni bir iddia ortaya atılmış ve taraftarları heyecan sarmıştı.

SON GÜN BOMBAYI PATLATIYORDU

Fenerbahçe'nin, Türkiye'de transfer döneminin son gününe girildiği sırada İspanya La Liga devi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard için tüm şartları seferber ettiği ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Eden Hazard'ı satın almak için Real Madrid'in kapısını çaldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Haberde Fenerbahçe'nin Hazard için 3 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.

HAZARD KABUL ETMEDİ

Ayrıca sarı - lacivertlilerin transfer için tüm belgeleri hazırladığı belirtilirken, Belçikalı yıldızın bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.

ANCELOTTI'NİN GÜVENİNİ KAZANDI

Daha önce de Fenerbahçe'den birçok teklif alan Eden Hazard'ın, bu sezon Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığı ve Real Madrid'de forma için savaşmak istediği ifade edildi.

2019 yılında Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki Eden Hazard, İspanyol devinin formasını giydiği 69 resmi maçta 7 gol 8 asistlik performans gösterdi.