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Son dakika: Tüm belgeler hazırdı! Fenerbahçe'nin transferin son günündeki Eden Hazard teklifi ortaya çıktı!

11.09.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde birçok oyuncuyu kadrosuna katan ve son olarak Michy Batshuayi'ye "Çubuklu" formayı giydiren Fenerbahçe için flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı - lacivertlilerin, İspanya La Liga devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eden Hazard için son günlerde girişimde bulunduğu ve transfer belgelerini dahi hazırladığı öğrenildi. Belçikalı yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeme sebebi de belli oldu.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya birçok yeni isim katıldı. Transferin hızlı takımlarından olan sarı - lacivertliler için her gün yeni bir iddia ortaya atılmış ve taraftarları heyecan sarmıştı.

SON GÜN BOMBAYI PATLATIYORDU

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Fenerbahçe'nin, Türkiye'de transfer döneminin son gününe girildiği sırada İspanya La Liga devi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard için tüm şartları seferber ettiği ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Eden Hazard'ı satın almak için Real Madrid'in kapısını çaldı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

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Haberde Fenerbahçe'nin Hazard için 3 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı ifade edildi.

HAZARD KABUL ETMEDİ

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Ayrıca sarı - lacivertlilerin transfer için tüm belgeleri hazırladığı belirtilirken, Belçikalı yıldızın bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.

ANCELOTTI'NİN GÜVENİNİ KAZANDI

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Daha önce de Fenerbahçe'den birçok teklif alan Eden Hazard'ın, bu sezon Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin güvenini kazandığı ve Real Madrid'de forma için savaşmak istediği ifade edildi.

2019 yılında Real Madrid'e transfer olan 31 yaşındaki Eden Hazard, İspanyol devinin formasını giydiği 69 resmi maçta 7 gol 8 asistlik performans gösterdi.

EDEN HAZARD FOTOĞRAFLARI

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