Son dakika: Tüm dengeler değişebilir! Süper Lig devi, Anthony Nwakaeme bombasını patlatıyor! Türkiye'ye geri dönüyor...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başladı ve ilk düdüğün gelmesinin ardından zirve yarışı bir anda kızıştı. Takımlar; ocak ayında birçok futbocu için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş ile çıkış arayan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah - beyazlıların oldukça tanıdık bir ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.