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  4. Son dakika: Tüm dengeler değişebilir! Süper Lig devi, Anthony Nwakaeme bombasını patlatıyor! Türkiye'ye geri dönüyor...

Son dakika: Tüm dengeler değişebilir! Süper Lig devi, Anthony Nwakaeme bombasını patlatıyor! Türkiye'ye geri dönüyor...

27.12.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışırken, takımlar ocak ayı transfer dönemi için de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. FIFA Dünya Kupası öncesinde teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getiren ve bir çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş'ta kadroya katılması beklenen oyuncular arasında Anthony Nwakaeme'nin yer aldığı öne sürüldü. Siyah - beyazlıların Nijeryalı futbolcuyla görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de heyecan yeniden başladı ve ilk düdüğün gelmesinin ardından zirve yarışı bir anda kızıştı. Takımlar; ocak ayında birçok futbocu için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş ile çıkış arayan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah - beyazlıların oldukça tanıdık bir ismi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN NWAKAEME BOMBASI

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEMİŞTİ

SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da uzun süre sonra gelen zaferin başrollerinden biri olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekiple sözleşmesini yenilememişti.

AL FAYHA'YA GİTMİŞTİ

AL FAYHA'YA GİTMİŞTİ

Yaz transfer döneminde adı birçok ekiple anılan Nijeryalı yıldız, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'nın yolunu tutmuştu.

"GERİ DÖNMEK İSTİYOR"

"GERİ DÖNMEK İSTİYOR"

Burada kendisi iyi bir performans gösterse de takımının oyunundan memnun olmayan 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönmek istediği ileri sürülmüştü.

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Ünlü gazeteci Nico Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, transfer için Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı.

YAPILAN TEKLİF

YAPILAN TEKLİF

Haberde siyah - beyazlıların tecrübeli futbolcuya 2024 yılına kadar sözleşme önerdiği aktarıldı.

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