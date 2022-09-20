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  4. Son dakika: UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini resmen duyurdu!

Son dakika: UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini resmen duyurdu!

20.09.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan ve harekatını sürdüren Rusya'da takımlar, UEFA organizasyonlarından men edilmişti. Bu kararın ardından bir sıcak gelişme daha yaşandı. UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini resmen açıkladı. Rusya Futbol Federasyonu da kararın doğru olduğunu ve takımlarının organizasyonda yer almayacağını duyurdu.

Son dakika haberleri: Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan ve takımları UEFA organizasyonlarından men edilen Rusya'ya bir kötü haber daha geldi. UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Hvar Adası'nda gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısının ardından EURO 2024'ün yol haritası ve eleme kuraları prosedürlerine ilişkin bazı kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle, UEFA İcra Kurulu'nun 28 Şubat'ta tüm Rus takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz'da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylandığı hatırlatılarak, Rusya'nın eleme kuralarına katılamayacağı vurgulandı.

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RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Futbol Federasyonu da, milli takımın EURO 2024'e katılmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu durumun nedeni olarak UEFA'nın şubat ayında Rusya takımlarının organizasyonlara katılmamasına yönelik aldığı karar olduğu belirtildi.

TURNUVA ALMANYA'DA

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Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuva, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. 53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.

2018'DEKİ TÜRKİYE RUSYA MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

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