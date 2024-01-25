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  4. SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak

SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 17:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yeni sezonda nereden yayınlanacağı merak edilirken, TRT'den sürpriz bir hamle geldi. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.

TRT, UEFA'nın düzenlediği Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını satın aldı.

Canlı Skor

3 SEZON BOYUNCA YAYINLANACAK

3 SEZON BOYUNCA YAYINLANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.”

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