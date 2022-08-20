Son dakika: Ümraniyespor - Galatasaray maçı sonrasında spor yazarlarından olay yorumlar! "Amatör futbolcu bile yapmaz!"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Hangikredi Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, 86. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'ın galibiyeti taraftarları sevindirse de spor yazarlarından olay yaratan yorumlar geldi.

Yazarlar; Bafetimbi Gomis'i överken, sarı - kırmızılıların oynadığı futbol ve bazı futbolcuların performansına eleştirilerde bulundular.

İŞTE YAZARLARIN DEĞERLENDİRMELERİ;

"AKIL TUTULMASI"

LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Kafası dalgın olan Kerem "Küskün" gibi oynuyor. Adana'da Balotelli'ye inanılmaz asistler yapan, müthiş gollere imza atan Yunus belki çok çalışıyor ama ayaklarına pranga vurulmuş gibi aynı gollük vuruşları yapamıyor. Frikik ustası Oliveira alışılmış sert ve isabetli vuruşları yapamadı ama Mertens oyuna girdikten sonra Galatasaray pas dağınıklığını düzeltti. Halı saha pozisyonlarına benzer mesafede topla buluşan Seferovic'in gol yapması gereken yerde Emre Akbaba'yı pas vermesini "Akıl tutulması" olarak görüyorum. Seferovic'in yerinde Gomis olsaydı Galatasaray erken golle maça başlar ve strese girmezdi. Galatasaraylı oyuncular bireysel becerileriyle oynuyor. Neden? Çünkü Galatasaray'ın belirli bir oyun anlayışı yok. Oyuncular sistemsizlikten fazla pas hatası yapıyor, çok top kaybıyla oynuyor. Büyük takım bu kadar arıza yapamaz. Ayrıca Okan Hoca, Kerem-Yunus ezberini bozmalı. Çünkü bu iki oyuncu maç içinde rakibin ezberini dağıtacak kanat değişikliği yapmayı akıl edemiyor."

"ÇOK MERAK EDİYORUM"

SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "İlk yarının son düdüğüne kadar Serkan Kıtıntılı'nın zorlanmadan tuttuğu birkaç deneme daha yaptı Galatasaray. Okan Hoca bir şeyler yapmalıydı keza geri dörtlüsü 45 dakikada 26 top kaybı yapmıştı. HHH Kadıköy'de üç gol atan Ümraniye biraz vites büyütürse kazanabilecek kadar tehditkardı. İkinci yarıya Akbaba - Mertens değişikliğiyle hızlı başladı sarı kırmızılar. Önce Seferovic'e direk, sonra Boey'e kaleci Serkan izin vermedi. Oyun üstünlüğü Okan Hoca'ya geçmişti. Beklenen gol, beklenen kişiden geldi ve Galatasaray rahat bir nefes aldı. Keza bu maçta da puan kaybedilse etkisi uzun sürecek bir travma kaçınılmazdı.Teknik heyet, takımın kondüsyonu hakkında ne düşünüyor çok merak ediyorum."

"EN AZINDAN 2 GOL ATABİLEN BİR PERFORMANS GEREK"

BÜLENT TİMURLENK/SABAH: "İlk 45'te yine bir Emre Akbaba klasiği izledik. Bu oyuncu kendi iyiliği için Alanya'ya dönmeli... Geçen hafta Kerem ile Yunus sağ iç ve sol içte Seferovic'e çok yakın oynamışlar ve oyun ortada kitlenmişti. Demek ki Okan Buruk ikisini de uyarmamış. Topsuz oyunda iki kanat oyuncusunun arası 10 metre olmaz. Mertens'in oyuna girişi sonrasında 45-60 arası baskıda Galatasaray gol çıkarmalıydı. Seferovic'in direkten dönen topu, Mertens'in kafası, Boey'in şutu... Serkan Kırıntılı kalesinde sağlam durdu ama takım arkadaşları işin hücum tarafında F.Bahçe maçından çok ama çok uzaktaydılar. Filmin sonu Gomis sayesinde Antalya'daki gibi oldu. Ancak sorun şudur; siz bütün haftayı, "Nwakaeme geliyor, yeni stoper yolda, Buruk Van Aanholt'tan memnun değil, İcardi İstanbul'da" ile geçirirseniz Florya'daki takımın da kimyası ile oynarsınız. Okan Buruk bir an önce "Okan Buruk transfer istiyor" haberlerinin öznesi olmaktan çıkıp bir maçta en azından iki gol atabilen bir takım performansı ortaya koymalı..."

"GOL ATMAYACAĞIM DİYE DİRETİYOR"

OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Galatasaray’da transferleri kim yaptı bilmiyorum. Süper Lig’in 3. haftası oynanıyor. Cim Bom’un futbolunda bir tık ilerleme yok. En önemlisi de büyük ümitlerle alınan, hazırlık maçlarında iyi bir performans ortaya koyan Seferovic, resmen şalteri indirmiş. Gol atmayacağım diye diretiyor. 4. dakikada Ümraniyesporlu savunmacı arkadaşına pas verirken topu Seferovic’e verdi. İsviçreli futbolcu kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Kaleye vurmak yerine çaprazdaki Emre Akbaba’ya topu vermeyi düşündü. O top da auta gitti. Benim anlayamadığım bir golcü kaleci ile karşı karşıya kaldığı o pozisyonda neden o topa vurmaz?"

"BU HATAYI AMATÖR FUTBOLCU YAPMAZ"

AHMET ÇAKAR/SABAH: "Bu iş böyle gitmez. G.Saray'ın 3 haftadır oynadığı futbol, Torrent döneminden de beter. Çok fazla oyuncu transfer edildi ama hâlâ eksikler var. Stoper eksik, sol bek eksik, Seferovic anlaşılmayacak biçimde durgun. Hele hele Kerem'e bir şeyler olmuş. Oynadığı kötü futbolun sebebi asla formsuzluk olamaz. Bakışları ve vücut dili büyük bir problemi gösteriyor. Ya özel hayatı ile alakalı ya da G.Saray ile yaşadıkları... İkinci yarı Mertens girdi, maç biraz hareketlendi. Ama maçın geneline baktığımızda G.Saray asla ve asla kazanmayı hak etmedi. Gole kadar yakaladıkları tek pozisyon maçın başındaki Seferovic'in kaptığı top. Koskoca Seferovic, o pozisyonda kaleye vurmuyor. Bu hatayı amatör futbolcu yapmaz, anlaşılır gibi değil. Abdülkerim dün gece de az kalsın takımı yakıyordu. Yine topla debelenirken rakip topa müdahale etti fakat G.Saray şanslıydı ki topu alıp golü atan oyuncu ofsayttaydı. Normal şartlar altında şu anda iki puanı bile zor olması gereken G.Saray altı puana sahip. Futbolun adaleti yok."

"HEM ZAMAN HEM PUAN KAYBEDECEK"

ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: Galatasaray terzinin elinden provasız çıkmış yeni elbise gibi… Kumaş güzel, terzi iyi ama son ütü yapılmamış, düğmeler eksik. Anlaşılan bu takımla hem zaman hem de puan kaybedecek Okan Hoca. Ümraniyespor, Recep Uçar Hoca ile “atletik bir takım” görüntüsü veriyor. Çok koşuyorlar, temiz oynuyorlar. İtiş-kakış, gerginlikten uzak bir oyun anlayışları var. Şu kadarını söylemeliyiz ki, bu takım Süper Lig’de kalıcı olabilir. Yediği gole kadar Serkan Kırıntılı da takım arkadaşlarına güven veren bir kaleci portresi çizdi. İkinci yarı başlarken, Emre Akbaba, yerini Mertens’e bıraktı. Beklenen bir değişiklik. Hiç değilse daha etkili, daha yaratıcı biri vardı oyunda. Galatasaray daha baskılı oynamaya başladı. Arayışlar sürerken, Okan Hoca, Batefimbi Gomis’i sürdü oyuna... 8 dakika geçti… Soldan Van Aanholt’un attığı akıllı pasla Gomis, kaleye sırtı dönük aldığı topu iki rakibinin arasından öyle usta işi bir vuruşla ağlara yapıştırdı ki… E, bravo yani! O golü yemese Serkan Kırıntılı belki de günün kahramanı olacaktı.

Bir kez daha anlaşıldı ki, Okan Hoca, son ütücülüğü Gomis’e vermiş. İsabetli seçim... İsabetli şut… Hak edilen alkışlarla..

"İLERLEMELER VAR"

ALİ GÜLTİKEN/SABAH: "Kazanmanın dışında Galatasaray'ın oyun olarak da iyi bir yolda olduğunu görüyoruz. Topa sahip olarak oyuna hükmetmenin yanında, işin mücadele ve savunma yönünde de ilerlemeler var. Takımın kazanma iradesi dışarıya yansıyor. Bu enerjiyi hissediyorsunuz. Bunun devamı da doğal olarak beraberinde kazanmayı getiriyor... Galatasaray belki henüz istediği oranda pozisyon zenginliği yaratamamış olsa da ilerleyen haftalarda bu kadronun çok daha yaratıcı oyunlarını seyredeceğiz."

"İYİ ŞEYLER SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

EVREN TURHAN/TAKVİM: "Galatasaray ikinci yarı hareketlendi. Daha önde basarak Mertens'in de oyuna girmesiyle daha çok posizyon bulmaya ve baskı kurmaya başladı. Özellikle Torreira ikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu. Kaybedilen ve boşta kalan toplanı hemen takımına kazandırarak atak devamlılığını sağladı. Ardından yine imdada Gomis yetişti. Antalyaspor maçında olduğu gibi harika bir golle Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Ancak maçın genelinde oynanan futbol için iyi şeyler söylemek mümkün değil. Okan hoca mutlaka sıkıntılara çözüm bulmalı. Herkes Sacha Boey'den dolayı Galatasaray'ın sağ bek sorunu olduğunu söylüyor ama bence asıl sorun solda. Van Aanholt yine çok kötü bir maç çıkardı. He hücumda var ne savunmada. Bir bek oyuncusu 90 dakika boyunca bir tane isabetli orta yapamaz mı? Gerçekten inanılmaz. Kerem de eski görüntüsünden çok uzakta. Bir an önce toparlanması lazım."

"FELAKET SENARYOLARI BERABERİNDE GELECEKTİ"

NEVZAT DİNDAR/MİLLİYET: "Yine, yeni, yeniden... 37’lik Gomis, Galatasaray’a hayat vermeye devam ediyor. Antalya deplasmanında son dakikada 3 puanı getiren Fransız forvet, dün de Seferovic’in yerine oyuna girdikten 8 dakika sonra 86. dakikada fişi çekti. Geçen haftaki Giresun yenilgisinden sonra olası bir kayıp, felaket senaryolarını da beraberinde getirecekti. İşte bu yüzden Gomis çok değerli bir gole imza attı. Aslan üç hafta sonunda ikinci galibiyetini aldı."