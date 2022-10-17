Son dakika: Ve karar verildi! İşte G.Saray'ın yeni antrenörü

Son dakika: Galatasaray'da son oynanan Kayserispor maçından alınan 2-1'lik mağlubiyet camiada büyük tepkilere neden olurken, yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Okan Buruk için şimdilik kısık sesle de olsa 'istifa, gönderilsin...' gibi sesler duyulmaya başlanırken, yönetimden beklenmedik bir hamle geldi.
Sarı-Kırmızılılar'da daha önce Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak getirilen Domenec Torrent'ten sonra şimdi de Julian Nagelsmann'ın yardımcısı Moritz Volz'in geleceği iddia edildi.
HAFTA İÇİ GELİYOR
Haluk Yürekli'nin iddiasına göre; Volz, Galatasaray'ın teknik heyetine katılacak. Galatasaray, çok uzun süredir Volz'u kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyordu. Volz, bu hafta içerisinde İstanbul'a gelecek ve antrenmanlara çıkacak.
NAGELSMANN İLE ÇALIŞTI
39 yaşındaki Volz, 2019-2021'de RB Leipzig'te antrenörlük yaptı. Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Volz, öncesinde ise 2015-2019 arası Arsenal'de gözlemcilik görevini yürüttü.
YÖNETİM ÇOK UMUTLU
Galatasaray yönetimi, Volz konusunda çok umutlu. Potansiyeliyle ilgili olumlu referanslar alan sarı kırmızılı yöneticiler, bütün anlaşmaları tamamladı.
İKİNCİ ADAM...
Sarı kırmızılı yönetim, Florya'yı güçlendirme hedefinde. Volz ile Okan Buruk'un heyetini güçlendirme operasyonunun ilk adımı atılacak. Alman antrenör, Okan Buruk'un yeni yardımcısı olacak.
ALTYAPIDA ALMAN EKOLÜ
Galatasaray, Volz dışında Alman ekolünü altyapıda da sürdürecek. Altyapı için Alman hocalarla görüşen Galatasaray, kısa süre içerisinde somut adımlar atmayı, bu isimleri de İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
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