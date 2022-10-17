Son dakika: Ve karar verildi! İşte G.Saray'ın yeni antrenörü

Son dakika: Galatasaray'da son oynanan Kayserispor maçından alınan 2-1'lik mağlubiyet camiada büyük tepkilere neden olurken, yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Okan Buruk için şimdilik kısık sesle de olsa 'istifa, gönderilsin...' gibi sesler duyulmaya başlanırken, yönetimden beklenmedik bir hamle geldi.

Sarı-Kırmızılılar'da daha önce Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak getirilen Domenec Torrent'ten sonra şimdi de Julian Nagelsmann'ın yardımcısı Moritz Volz'in geleceği iddia edildi.