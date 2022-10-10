Son dakika: Yeni transferde ortalık karıştı 'G.Saray'a geldiğine bin pişman' denmişti! İtalya'dan flaş açıklama

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle büyük ses getirirken, bu isimlerden birisi de Premier Lig ekibi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservisiyle birlikte kadroya katılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira olmuştu.

'GALALATASARAY'A GELDİĞİNE PİŞMAN'

Galatasaray'a gelişi Avrupa basınında da büyük yankı bulan Uruguaylı futbolcu için geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'Galatasaray'da mutsuz İtalya'ya dönmek istiyor' haberleri, Sarı-Kırmızılı camiada şaşkınlık uyandırırken, İtalyan basınından konuyla alakalı bir açıklama geldi.

İTALYA'DAN YALANLAMA!

İtalya'nın önde gelen basın organlarından Corriere dello Sport'a göre; Lucas Torreira'nın Floransa'ya dönüşü pek mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde yazılanların aksine Uruguaylı orta saha oyuncusunun, Fiorentina'ya dönüş söylentilerine dair herhangi bir doğrulama yok.

EV SATIN ALDI

Son günlerde Floransa'da birkaç kez görüntülenen Uruguaylı orta saha oyuncusu, bir süredir planladığı gibi şehirde bir ev satın aldı. Bir iş açma niyetinde olan kardeşleri ve babası Ricardo'nun taşınacağı dairenin tüm ödemelerini yaptı. Bu satın almanın Torreira’nın Fiorentina’ya dönmek istemesiyle bir alakası olmadığı kaydedildi.