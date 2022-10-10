Son dakika: Yok artık Haaland! Meğer neler yiyormuş...

Manchester City'nin Alman ekibi Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 2027 yılına kadar kadrosuna kattığı süper yıldız Erling Haaland İngiliz ekibindeki performansıyla da büyülemeye devam ediyor. 22 yaşındaki Norveçli oyuncunun bu performansının altında yatan sır merak konusu olurken, sıkı bir diyet ve kararlılıkla istikrarını sürdürdüğü öğrenildi.

DİYETİ ORTAYA ÇIKTI!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Günde 6 bin kalori alan Erling Haaland'ın kalp ve karaciğer gibi sakatatlardan oluşan bir diyeti bulunuyor. Ayrıca belgeselinde içtiği suyu bile filtrelediğini açıklayan oyuncu, uyanır uyanmaz güneş ışığına çıktığını söylüyor.

"KALP VE KARACİĞER YİYORUM"

22 yaşındaki forvet açıklamasında; "Diğer insanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben vücuduma iyi bakma endişesine sahibim. Mümkün olduğunca yerel ve kaliteli yemek yemek en önemlisi. İnsanlar et yemenin kötü olduğunu söylüyor ama hangi etten bahsediyoruz? Fast food dükkanlarındaki etlerdense, kalp ve karaciğer yemeyi tercih ediyorum. Kalp ve karaciğer, B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin süper besinlerdir." diyor.

Bu sezon 13 resmi maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 20 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.