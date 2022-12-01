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Son dakika: Yok artık Romelu Lukaku! Belçika'yı Dünya Kupası'ndan eledi...

01.12.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda sürprizler bitmiyor! F Grubu'nun son maçında Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi. 0-0'lık eşitlikle sonuçlanan müsabaka sonrasında Belçika, Dünya Kupası'na grup etabında veda etmiş oldu. Karşılaşmaya ise Romelu Lukaku'nun boş kaleye kaçırdığı goller damgasını vurdu. Yıldız futbolcu, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nı takip eden futbolseverler, karşılaştıkları sürprizlerle şaşkınlık yaşamaya devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve kadrosu 'altın jenerasyon' olarak anılan Belçika, F Grubu'nun son maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Belçika, rakibine diş geçiremedi ve 0-0 biten maç sonrasında Dünya Kupası'na veda etti.

Karşılaşmaya ise Belçika'nın yıldız santrforu Romelu Lukaku boş kaleye atamadığı gollerle damgasını vurdu.

CARRASCO SONRASI ÖNÜNE DÜŞTÜ

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Müsabakanın 60. dakikasında Yannick Carrasco, topla birlikte ceza sahası içine kadar girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı.

DİREĞE NİŞANLADI

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Belçikalı futbolcunun vuruşu kaleciden geri döndü ve meşin yuvarlak Romelu Lukaku'nun önüne düştü. Yıldız futbolcunun boş kaleye sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruş direkten oyun alanının dışına çıktı.

SON DAKİKADA KALE AĞZINDAN ATAMADI

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Romelu Lukaku, 60. dakikada kaçırdığı golle kalmadı ve 90. dakikada da maça damgasını vurdu. Thorgan Hazard'ın sağ kanattan kale ağzına yaptığı ortaya iyi bir vuruş yapamayan Lukaku, topu ağlarla buluşturamadı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Belçika, Dünya Kupası'na veda etti. İşte Lukaku'nun kaçırdığı goller...

Görüntüler TRT'den alınmıştır

LUKAKU DÜNYALARI KAÇIRDI

KAÇAN 1. GOL

KAÇAN 1. GOL
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