Son dakika: Yok artık Romelu Lukaku! Belçika'yı Dünya Kupası'ndan eledi...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nı takip eden futbolseverler, karşılaştıkları sürprizlerle şaşkınlık yaşamaya devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve kadrosu 'altın jenerasyon' olarak anılan Belçika, F Grubu'nun son maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Belçika, rakibine diş geçiremedi ve 0-0 biten maç sonrasında Dünya Kupası'na veda etti.

Karşılaşmaya ise Belçika'nın yıldız santrforu Romelu Lukaku boş kaleye atamadığı gollerle damgasını vurdu.

CARRASCO SONRASI ÖNÜNE DÜŞTÜ

Müsabakanın 60. dakikasında Yannick Carrasco, topla birlikte ceza sahası içine kadar girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı.

DİREĞE NİŞANLADI

Belçikalı futbolcunun vuruşu kaleciden geri döndü ve meşin yuvarlak Romelu Lukaku'nun önüne düştü. Yıldız futbolcunun boş kaleye sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruş direkten oyun alanının dışına çıktı.

SON DAKİKADA KALE AĞZINDAN ATAMADI

Romelu Lukaku, 60. dakikada kaçırdığı golle kalmadı ve 90. dakikada da maça damgasını vurdu. Thorgan Hazard'ın sağ kanattan kale ağzına yaptığı ortaya iyi bir vuruş yapamayan Lukaku, topu ağlarla buluşturamadı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca Belçika, Dünya Kupası'na veda etti. İşte Lukaku'nun kaçırdığı goller...

Görüntüler TRT'den alınmıştır