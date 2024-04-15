Popstar Mehtap 3+1 evinin kapılarını açtı! Mütevazi evi dikkat çekti

'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programının sunucusu Evrim Akın her hafta başka bir ünlü ismin evine konuk oluyor.
Evrim Akın bu kez son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Mehtap Yılmaz'ın 3+1 evine konuk oldu.
Mehtap Yılmaz'ın evi bir hayli kalabalık evin her köşesinde farklı bir objeler görmek mümkün...
Ünlü isim yorumladığı şarkılarda grileri siyahları giyinse de kendi iç dünyasında bir hayli renkli...
Yılmaz, Evrim Akın'a seyahatleri sırasında aldığı aksesuarları gösterdi.
Kutu gibi bir mutfağı olan Mehtap Yılmaz'ın sade ve şık mutfak dolapları göze çarpıyor.