"Son maçım" demişti! Dünya Kupası finali öncesi Arjantin'de Lionel Messi şoku

"SON MAÇIM" DEMİŞTİ!

"Finale kaldığımız için çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki son maçıma final karşılaşmasında oynayacağım için çok mutluyum. Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey heyecan vericiydi." derken, "Final, senin için bir son mu?" sorusuna, "Kesinlikle, benim Dünya Kupası'ndaki son maçım olacak. Bir sonraki Dünya Kupası'na birkaç yıl var ve orada olacağımı sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek en iyisi." ifadelerini kullanmıştı.