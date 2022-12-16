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"Son maçım" demişti! Dünya Kupası finali öncesi Arjantin'de Lionel Messi şoku

16.12.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. İlk finalist Hırvatistan'ı yarı final mücadelesinde mağlup eden Arajntin olurken, Tangocular'ın rakibi son şampiyon Fransa oldu. 18 Aralık'ta oynanacak Dünya Kupası öncesi iki ekipte hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, mücadeleye az bir süre kala Arjantin'in en büyük kozu olan ve 'Oynadığım son Dünya Kupası' diyen Lionel Messi'den korkutan bir haber geldi. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladığı turnuvada finale adını yazdıran ilk takım olurken, organizasyonun sürpriz takımı Fas'ı eleyen Fransa'yla Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

18 Aralık'ta oynanacak ve sonucu heyecanla merak edilen karşılaşmada iki ekipte kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek. Final karşılaşması öncesi Arjantin'in en büyük kozu olan Lionel Messi, Hırvatistan mücadelesinde ekrana yansıyan görüntüyle herkesi korkuturken, 90 dakikayı 1 gol 1 asistle tamamlayan süper yıldızın baldırını tutması Güney Amerikalılar'ı tedirgin etmişti.

BALDIRINI TUTUYORDU

BALDIRINI TUTUYORDU

Karşılaşmada sık sık baldırını tuttuğu görülen Messi için sosyal medyada 'sakatlandı' yönünde yorumlara neden olurken, Arjantinli yıldızın final maçı öncesinde birkaç gün dinlenmesinin gerekebileceği kaydedilmişti.

FİNAL ÖNCESİ ŞOK! 

FİNAL ÖNCESİ ŞOK! 

Tüm bunlar yaşanırken, Footmercato flaş bir iddia ortaya attı. Fransız medyasının haberine göre, Arjantin'in yaptığı son antrenmana 35 yaşındaki yıldızın katılmadığı yazıldı. Haberde sebep olarak da Messi'nin sol arka adalesinde ağrı hissettiği belirtildi.

"SON MAÇIM" DEMİŞTİ! 

"SON MAÇIM" DEMİŞTİ! 

"Finale kaldığımız için çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki son maçıma final karşılaşmasında oynayacağım için çok mutluyum. Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey heyecan vericiydi." derken, "Final, senin için bir son mu?" sorusuna, "Kesinlikle, benim Dünya Kupası'ndaki son maçım olacak. Bir sonraki Dünya Kupası'na birkaç yıl var ve orada olacağımı sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek en iyisi." ifadelerini kullanmıştı.

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