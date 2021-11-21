YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

21.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı: - "Buradaki turizm destinasyonunu güçlendirmeye çalışıyoruz, yani Nemrut, Şanlıurfa ve Takoran Vadisi'ni bir turizm destinasyonu olarak pazarlamayı düşünüyoruz"

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir grup doğasever, sonbaharın renklerine bürünen ve bölge halkının "saklı cennet” olarak nitelendirdiği Takoran Vadisi'nde yürüyüş yaptı.

Her mevsim farklı güzellikler sunan Takoran Vadisi, sonbaharda da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Siverek Kaymakamlığı, Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK), sonbahar renklerine bürünen Takoran Vadisi'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı’nın da katıldığı yürüyüşte 5 kilometrelik parkurda yürüyen doğaseverler, Takoran Vadisi'ndeki Desman Kanyonu'nda oluşan renk cümbüşüne hayran kaldı.

Takoran Vadisi'nin sonbaharın tüm güzelliklerini sergilediğini dile getiren Gölbaşı, "Sonbaharın son demlerinde tabiat kışa hazırlanırken kasımın güzel renklerini Takoran Vadisi'nde görmek istedik. Bu vesileyle Fırat Gezginler Kulübü ve çevre illerdeki doğaseverlerin katılımıyla doğa yürüyüşü planlanmıştı, davet üzerine katıldık. Takoran Vadisi'nin güzelliğine şahit olduk. Fırat Nehri'nin doğayla buluştuğu bu güzel yerde, bu ayda burada olmak ayrı bir güzellik. İmkanı olan herkesin gelmesini ve bu güzelliği yaşamalarını bekliyorum. Doğayla bütünleşmek bu güzellikleri yaşamak için herkesi davet ediyorum" dedi.

- "Buradaki turizm destinasyonunu güçlendirmeye çalışıyoruz"

Takoran Vadisi'ne her geçen yıl ilginin arttığını kaydeden Gölbaşı, vadinin turizm açısından Şanlıurfa, Adıyaman Nemrut Dağı üçgeninde ayrı bir güzergah olarak belirlenmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Göbeklitepe'den sonra Takoran Vadisi'ne de ayrı bir ilgi duyulmaya başlandığını aktaran Gölbaşı, şöyle devam etti:

"Bölgede bulunan Nissibi Köprüsü üzerinde Nemrut’a geçmek mümkün hale geldi. Bu güzergahı kullanırken turizmin buraya da kayması amacıyla birtakım girişimlerimiz var. Takoran Vadisi’ni turizme kazandırmak istiyoruz. Zaten bir altyapısı var, biz bunu biraz daha zenginleştireceğiz. Buradaki turizm destinasyonunu güçlendirmeye çalışıyoruz, yani Nemrut, Şanlıurfa ve Takoran Vadisi'ni bir turizm destinasyonu olarak pazarlamayı düşünüyoruz. Bölgenin de turizm açısında güzel bir ilgiyi hak ettiğini düşünüyorum."

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı da Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü ile 80 sporcunun katılımıyla yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Takoran Vadisi'nin "saklı cennet" nitelemesini doğasıyla hak ettiğini belirten Akçalı, "Burası hakikaten saklı bir cennettir, keşfedilmemiş alanlar var. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

- "Manzarası terapi gibi bir şey, herkes mutlu ve memnun"

DİDOSK organizasyon sorumlusu Yeliz Çoban ise her mevsimde Takoran Vadisi'ne geldiklerini söyleyerek, “Vadinin en güzel mevsimi sonbahardır. Sonbaharda rengarenk oluyor, adeta renk cümbüşü yaşanıyor ve resmen renkler dans ediyor. Manzarası terapi gibi bir şey, herkes mutlu ve memnun." dedi.

Bölgeye ilk defa gelen Edebiyat Öğretmeni Semra Bozkır da vadinin harika bir doğal yapısının bulunduğunu dile getirdi.

Vadinin Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade eden Bozkır, "Hem suyun güzelliği hem sonbaharın sarısının güzelliği hem doğanın güzelliği ki kesinlikle harika bir şekilde görünüyor. Ülkemiz için kazanç olan bu bölgenin bütün insanlar tarafından görülmesi ve takdir edilmesi taraftarıyım." şeklinde konuştu.

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

- Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı: - "Buradaki turizm destinasyonunu güçlendirmeye çalışıyoruz, yani Nemrut, Şanlıurfa ve Takoran Vadisi'ni bir turizm destinasyonu olarak pazarlamayı düşünüyoruz"

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Sonbaharın renklerine bürünen Takoran Vadisi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:16
İkindi
14:56
Akşam
17:19
Yatsı
18:37

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

Ebru Eczanesi
Haliliye
Huzur Eczanesi
Haliliye
Velioğlu Eczanesi
Haliliye
Batıkent Eczanesi
Eyyubiye
Eyyübiye Eczanesi
Eyyubiye
Yunus Eczanesi
Eyyubiye
Cadde35 Eczanesi
Karakopru
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.