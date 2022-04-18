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  4. Songül Karlı estetikle 20 yaş gençleşti! Son hali inanılmaz

Songül Karlı estetikle 20 yaş gençleşti! Son hali inanılmaz

18.04.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Karlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Değişimiyle adeta bambaşka biri olan ünlü türkücü iple yüz gerdirme tekniğiyle 20 yaş birden gençleşti.

Ünlü türkücü Songül Karlı olağanüstü değişimi ile sosyal medyada trend oldu. Sık sık görünümünde değişiklik yapan 48 yaşındaki Karlı'nın son halindeki büyük değişim büyük ses getirdi.

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Güzel türküleriyle kulakların pasını silen ünlü türkücü Songül Karlı yine görünümünde yaptığı değişiklikle gündem oldu. Fakat bu seferki diğerlerine hiç benzemiyor.

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Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı yüzüne fransız askısı uygulaması yaptırmıştı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı
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