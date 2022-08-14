Sorgun Yaz Festivali sona erdi

Sorgun Belediyesince düzenlenen Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) etkinlikleri tamamlandı.

Sorgun'da 10 Ağustos'ta başlayan festivalin son gününde sanatçılar, Murat İnce, Gökhan Ay, Esra Şahbaz ve Ahmet Şafak, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda konser verdi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, AA muhabirine, 12 yıldır Gurbetçiler Şöleni olarak düzenlenen etkinliğin bu yıl adının değiştirilerek, Sorgun Yaz Festivali olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu festivali tertip ederken gençlerin ve gurbetçilerin ihtiyacına cevap vermeyi amaçladıklarını ifade eden Ekinci, "Gurbetçilerimizin sıla hasretini gidermelerinde birazcık katkımız olduysa ne mutlu bize. Belediye olarak, toplum yararını gözeterek hizmet yapmaktayız. Tüm planlamalarımızı ve bundan sonraki çalışmalarımızı da bu felsefe ile yürütmeye devam edeceğiz." dedi.