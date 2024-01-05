Soruşturmada yeni gelişme! O isim gözaltına alındı, Ece Ronay da ifade verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Erdal Bilir'e ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirmişti.



