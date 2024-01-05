Soruşturmada yeni gelişme! O isim gözaltına alındı, Ece Ronay da ifade verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Erdal Bilir'e ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirmişti.
Yapılan çalışmaların sonunda, Ece Ronay dahil, toplam 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen Ronay, yurt dışına çıkmamak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Emrullah Erdinç soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Ronay'ın eski eşi Mehmet Erdal Bilir, Gebze Emniyet Müdürlüğü organize şube polisleri tarafından gözaltına alındı. Ece Ronay da müşteki sıfatıyla emniyete ifade verdi.
Ece Ronay da müşteki sıfatıyla emniyete ifade verdi.
Öte yandan boşandığı eşinden tehditler aldığını ve şiddet gördüğünü belirten şarkıcı Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e mahkeme 3 gün tazyik hapsi verilmişti.