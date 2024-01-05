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  4. Soruşturmada yeni gelişme! O isim gözaltına alındı, Ece Ronay da ifade verdi

Soruşturmada yeni gelişme! O isim gözaltına alındı, Ece Ronay da ifade verdi

05.01.2024 23:24 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay eski eşine ait işyerlerinin kurşunlanması soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 3 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ronay'ın eski eşi Mehmet Erdal Bilir gözaltına alındı, Ronay da müşteki sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Erdal Bilir'e ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirmişti.


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SERBEST BIRAKILMIŞTI

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yapılan çalışmaların sonunda, Ece Ronay dahil, toplam 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Ronay, yurt dışına çıkmamak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emrullah Erdinç soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Ronay'ın eski eşi Mehmet Erdal Bilir, Gebze Emniyet Müdürlüğü organize şube polisleri tarafından gözaltına alındı. Ece Ronay da müşteki sıfatıyla emniyete ifade verdi.

Ece Ronay da müşteki sıfatıyla emniyete ifade verdi.

ESKİ EŞİNE KARŞI HAREKETE GEÇMİŞTİ

ESKİ EŞİNE KARŞI HAREKETE GEÇMİŞTİ

Öte yandan boşandığı eşinden tehditler aldığını ve şiddet gördüğünü belirten şarkıcı Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e mahkeme 3 gün tazyik hapsi verilmişti.

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Ece Ronay sosyal medya ele
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