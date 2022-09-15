SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sosyal medya bunu konuşuyor! Yayına girer girmez gündem oldu... İşte Terim belgeselinden ilk kesitler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Yayına girer girmez gündem oldu... İşte Terim belgeselinden ilk kesitler

15.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve kariyeri başarılarla dolu olan Fatih Terim'in hayatı belgesel oldu. Online dizi ve film platformu Netflix'in 'Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih Terim' sloganıyla duyurduğu Terim belgesel bu sabah itibarıyla yayına girerken, yayına girmesinden kısa bir süre sonra sosyal medyada gündem oldu. İşte Fatih Terim'in çok beklenen belgeselinden ilk kesitler...

Milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen Netflix'in 'Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te.'' diyerek duyurduğu Fatih Terim belgeseli bu saha saat 10 itibarıyla yayına girdi.

TERİM KENDİ AĞZINDAN AKTARIYOR

Merakla beklenen belgesel yayına girmesinden kısa bir süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girerken, uzun yıllara yayılan tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor.

"GÖZYAŞLARIMIZI TUTAMADIK"

5b0d7e7fae298b43cd1c8e2d

Fatih Terim belgesel ile alakalı kendisine yöneltilen 'İlk izlediğinizde ne hissettiniz sorusuna "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor. İzlediğin kendi hayatın ama görüntüler, müzik, konuşmalar..." yanıtını vermişti.

İŞTE FATİH TERİM'İN BELGESİNDEN BAZI KESİTLER... (Görüntüler Netflix'den alınmıştır)

İŞTE FATİH TERİM'İN BELGESİNDEN BAZI KESİTLER... (Görüntüler Netflix'den alınmıştır)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Netflix son dakika belgesel 10 ak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

'Asgari ücretli' sorusuna yanıtı gündem oldu

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

Emre Belözoğlu basın toplantısına damga vurdu!

Emre Belözoğlu basın toplantısına damga vurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.