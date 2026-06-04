Galatasaray'da 130 milyon Euro'luk Osimhen depremi! Dünya devi gemileri yaktı

Galatasaray'ın 75 milyon Euro karşılığında Napoli'den bonservisini alarak yılın transferine imza attığı Victor Osimhen'in talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerini bir kez daha peşine takan Nijeryalı golcü için bu kez Ada'dan çok ciddi bir iddia gündeme geldi.

CHELSEA'DEN TARİHİ ATAK HAZIRLIĞI

Hücum hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek isteyen İngiltere Premier Lig devi Chelsea, gözünü tamamen Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Londra temsilcisi, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için devasa bir bütçe ayırdı ve önümüzdeki günlerde resmi teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

MASADAKİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI: 130 MİLYON EURO!

Bu flaş transfer gelişmesinin en çarpıcı detayı ise İngiliz devinin gözden çıkardığı bonservis bedeli oldu. Haberde, Chelsea yönetiminin Osimhen için hazırladığı teklif paketinin tam 130 milyon Euro olduğu aktarıldı.

GÖZLER DURSUN ÖZBEK'TE: KARAR DEĞİŞECEK Mİ?

Galatasaray cephesinde ise bu olası astronomik teklife verilecek yanıt şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Daha önce yaptığı açıklamalarda Victor Osimhen'in takımın kilit bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Dursun Özbek, "Satılması teklif dahi edilemez" diyerek kapıları kapatmıştı. Ancak masaya konulması beklenen 130 milyon Euro'luk rekor rakam karşısında sarı-kırmızılı yönetimin nasıl bir tutum sergileyeceği spor kamuoyunda heyecanla bekleniyor.