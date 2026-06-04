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Galatasaray'da 130 milyon Euro'luk Osimhen depremi! Dünya devi gemileri yaktı

Galatasaray'ın Napoli'den rekor bedelle bonservisini aldığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen için İngiliz devi Chelsea devreye girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin satmayı kesinlikle düşünmediği Nijeryalı süperstar için Londra ekibinin 130 milyon Euro'luk tarihi bir teklifle masaya oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'da 130 milyon Euro'luk Osimhen depremi! Dünya devi gemileri yaktı
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın 75 milyon Euro karşılığında Napoli'den bonservisini alarak yılın transferine imza attığı Victor Osimhen'in talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerini bir kez daha peşine takan Nijeryalı golcü için bu kez Ada'dan çok ciddi bir iddia gündeme geldi.

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Galatasaray da 130 milyon Euro luk Osimhen depremi! Dünya devi gemileri yaktı 1

Hücum hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek isteyen İngiltere Premier Lig devi Chelsea, gözünü tamamen Galatasaray'ın yıldızına çevirdi. Londra temsilcisi, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için devasa bir bütçe ayırdı ve önümüzdeki günlerde resmi teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray da 130 milyon Euro luk Osimhen depremi! Dünya devi gemileri yaktı 2

Bu flaş transfer gelişmesinin en çarpıcı detayı ise İngiliz devinin gözden çıkardığı bonservis bedeli oldu. Haberde, Chelsea yönetiminin Osimhen için hazırladığı teklif paketinin tam 130 milyon Euro olduğu aktarıldı.

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Galatasaray da 130 milyon Euro luk Osimhen depremi! Dünya devi gemileri yaktı 3

Galatasaray cephesinde ise bu olası astronomik teklife verilecek yanıt şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Daha önce yaptığı açıklamalarda Victor Osimhen'in takımın kilit bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Dursun Özbek, "Satılması teklif dahi edilemez" diyerek kapıları kapatmıştı. Ancak masaya konulması beklenen 130 milyon Euro'luk rekor rakam karşısında sarı-kırmızılı yönetimin nasıl bir tutum sergileyeceği spor kamuoyunda heyecanla bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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