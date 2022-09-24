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Sosyal medya çalkalanıyor! Fenerbahçe'nin yıldızı Joao Pedro Galatasaray sorusuna yanıt verdi, arı saldırısına uğradı

24.09.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı 30 yaşındaki golcü oyuncu Joao Pedro, Beşiktaş derbisi öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pedro, bir dönem ismi Galatasaray ile anılması nedeniyle kendisine yöneltilen 'teklif aldınız mı?' sorusunu yanıtlamasının hemen ardından arı saldırısına uğradı. İşte o anlar...

Joao Pedro

Joao Pedro

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ligin 8. haftasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Sarı-Lacivertliler çalışmalarını bu yönde sürdürürken, yeni transferlerden Joao Pedro antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kariyerinden, takımdan ve Fenerbahçe'ye gelişi öncesi isminin Galatasaray ile anılmasına kadar birçok konuya değinen Joao Pedro oldukça ilgin. bir an yaşadı.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF VAR MIYDI?"

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Kendisine yöneltilen Galatasaray sorusuna, "Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. İtalya'da yaşadığım iyi sezonlardan sonra teklif olması da çok normal. Ancak bu spekülasyonlara en iyi cevap benim burada olmam. Fenerbahçe'den teklif gelince her şey çok çabuk gelişti ve en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum." şeklinde yanıtlayan Pedro bu açıklamalarının hemen ardından arı saldırısına mağruz kaldı.

ARIYI ELİNİ SOKTU

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Başının üstündeki kendisini rahatsız eden arıyı eliyle uzaklaştırmak isteyen Pedro, o esnada arıyı tuttu. Ancak Pedro'nun bu hareketi sonrası arı yıldız futbolcuyu soktu. Arının kendisini sokması sonrasında kısa süreli bir acı yaşayan Joao Pedro, basın toplantısı sonrasındaki fotoğraf çekiminde de bir acı yaşadığı ve elini sıktığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

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Joao Pedro'nun yaşadığı bu an sosyal medyada gündem olurken, arının Galatasaray sorusuna verdiği yanıtın hemen ardından kendisini sokması güldüren yorumlara neden oldu.

İŞTE O ANLAR...

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JOAO PEDRO FOTOĞRAFLARI

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