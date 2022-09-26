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  4. Sosyal medyayı sallayan görüntü! Hastahane yatağında yatan adam pastası herkesi şaşırttı

Sosyal medyayı sallayan görüntü! Hastahane yatağında yatan adam pastası herkesi şaşırttı

26.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ortaya çıkan bir pastanın görüntüsü kullanıcıları şaşkına çevirdi. Hasta yatağında yatan bir adam şeklinde tasarlanan pasta gerçeğe o kadar yakındı ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Adamın vücudunun parçalarını oluşturan pasta dilimlerinin görüntüsünün ardından sosyal medya kullanıcıları yorum bölümüne akın etti.

Hastane yatağındaki bir adamın görüntüsü viral hale geldikten sonra hastanın göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte gerçek görüntülerin pastaya dönüştürülmesi trend haline gelmişti. Bazı pastaları gerçeğinden ayırt etmek zor olurken hasta yatağından yatan bir adamın görüntüsü Twitter’da gündem oldu. Hasta adamın aslında bir pasta olduğunu ortaya çıkması herkesi şaşırttı.

“BU ÇOK RAHATSIZ EDİCİ”

Sosyal medyanın yorum yağmuruna tuttuğu pastanın yakından çekilen görüntüleri ve dilimlenen hali herkesi şaşırtmayı başardı. Görüntüler kullanıcılara eğlenceli anlar yaşatırken bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu çok rahatsız edici” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Fırının yanından geçtiğinizi ve pişiren bir adamın siluetini gördüğünüzü hayal edin." dedi. Bir diğer sosyal meday kullanıcısı ise “Bu trende daha fazla devam etmemeliyiz” yorumunu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya pasta
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