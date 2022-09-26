Sosyal medyayı sallayan görüntü! Hastahane yatağında yatan adam pastası herkesi şaşırttı

Hastane yatağındaki bir adamın görüntüsü viral hale geldikten sonra hastanın göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte gerçek görüntülerin pastaya dönüştürülmesi trend haline gelmişti. Bazı pastaları gerçeğinden ayırt etmek zor olurken hasta yatağından yatan bir adamın görüntüsü Twitter’da gündem oldu. Hasta adamın aslında bir pasta olduğunu ortaya çıkması herkesi şaşırttı.

Sosyal medyanın yorum yağmuruna tuttuğu pastanın yakından çekilen görüntüleri ve dilimlenen hali herkesi şaşırtmayı başardı. Görüntüler kullanıcılara eğlenceli anlar yaşatırken bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu çok rahatsız edici” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Fırının yanından geçtiğinizi ve pişiren bir adamın siluetini gördüğünüzü hayal edin." dedi. Bir diğer sosyal meday kullanıcısı ise “Bu trende daha fazla devam etmemeliyiz” yorumunu yaptı.