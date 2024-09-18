SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Şampiyonlar Ligi'nde turnuva tarihine geçecek gol... İnanılmaz!

Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Şampiyonlar Ligi'nde turnuva tarihine geçecek gol... İnanılmaz!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.09.2024 09:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında heyecan 1. hafta maçlarıyla başlarken, Sporting Lizbon ile Lille arasında oynanan mücadelenin 65. dakikasında inanması güç bir gole imza atıldı. İşte detaylar...

Zeno Debast

Zeno Debast

BEL Belçika
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sporting Lizbon
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon ilk kez uygulanan Şampiyonlar Ligi formatında heyecan tüm hızıyla başladı. İlk hafta maçlarında Sporting Lizbon evinde Fransız ekibi Lille'i konuk etti.

İNANILMAZ GOL...

Screenshot_20

Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Sporting Lizbon'da hesabı karşılaşmanın 38'inci dakikasında Viktor Gyökeres açarken, dakikalar 65'i gösterirken Zeno Debast inanması güç bir gole imza attı.

TURNUVA TARİHİNE GEÇECEK VURUŞ

Screenshot_13

Daniel Bragança'nın pası sonrası Zeno Debast belki de turnuva tarihine geçecek bir vuruş sonrası farkı ikiye çıkarırken, bu gol aynı zamanda karşılaşmanında sonucunu belirlemiş oldu.

İŞTE O GOL...

(Görüntüler tabii spor'dan alınmıştır)

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Anahtar Kelimeler:
Sporting Lizbon son dakika gol lille
En Çok Okunan Haberler
Tavşantepe'de sırlar bir bir açığa çıkarılıyor! Suskunluk yemininin nedeni bu mu? 'En profesyonel cinayette bile böylesi yok'

Tavşantepe'de sırlar bir bir açığa çıkarılıyor! Suskunluk yemininin nedeni bu mu? 'En profesyonel cinayette bile böylesi yok'

Narin cinayetinde 'muhtar' ve 'köpek' detayına dikkat çekti!

Narin cinayetinde 'muhtar' ve 'köpek' detayına dikkat çekti!

Devler Ligi'nde gecenin olayı! Ancelotti sahaya dalıp Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Devler Ligi'nde gecenin olayı! Ancelotti sahaya dalıp Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü

Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçen gol...

Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçen gol...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 11 gol...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor! 11 gol...

Muslera dillere düştü! Orta sahadan yediği gol olay oldu

Muslera dillere düştü! Orta sahadan yediği gol olay oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.