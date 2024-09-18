Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Şampiyonlar Ligi'nde turnuva tarihine geçecek gol... İnanılmaz!

Bu sezon ilk kez uygulanan Şampiyonlar Ligi formatında heyecan tüm hızıyla başladı. İlk hafta maçlarında Sporting Lizbon evinde Fransız ekibi Lille'i konuk etti.
Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Sporting Lizbon'da hesabı karşılaşmanın 38'inci dakikasında Viktor Gyökeres açarken, dakikalar 65'i gösterirken Zeno Debast inanması güç bir gole imza attı.
Daniel Bragança'nın pası sonrası Zeno Debast belki de turnuva tarihine geçecek bir vuruş sonrası farkı ikiye çıkarırken, bu gol aynı zamanda karşılaşmanında sonucunu belirlemiş oldu.
(Görüntüler tabii spor'dan alınmıştır)