Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul'un yanı sıra 2021'de Ankara ve 2022 yılı içinde İzmir, Gaziantep ve Samsun'da hizmet vermeye başlayan elektronik sınav merkezlerinden sonra Antalya'da da çalışmalarını tamamlayarak yeni sınav merkezini devreye alan SPL, lisanslama sınavlarına girecek adayların hizmetine sundu.

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

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