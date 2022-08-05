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SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

05.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu AŞ'nin (SPL) Antalya Şubesi faaliyete başladı.

Açılışa Vali Ersin Yazıcı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ile şirket çalışanları katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Vali Yazıcı, şubenin hayırlı olmasını diledi.

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul'un yanı sıra 2021'de Ankara ve 2022 yılı içinde İzmir, Gaziantep ve Samsun'da hizmet vermeye başlayan elektronik sınav merkezlerinden sonra Antalya'da da çalışmalarını tamamlayarak yeni sınav merkezini devreye alan SPL, lisanslama sınavlarına girecek adayların hizmetine sundu.

Antalya'da sınava girmek isteyen adaylar, çevrim içi ortamda SPL başvuru sistemi üzerinden müracaatlarını yapabilecekler.

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

SPL Antalya Şubesi hizmete açıldı

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