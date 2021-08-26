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Spor Smart nasıl canlı izlenir? Spor Smart internetten izlenir mi?

26.08.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Randers bugün karşı karşıya gelecek. Taraftarların heyecanla beklediği Galatasaray Randers maçının Spor Smart kanalından izlenebileceği duyuruldu. Spor Smart kanalından maçı canlı olarak takip etmek için yapılması gereken bazı işlemler bulunuyor. İşte merak edilenler...

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Randers maçı bugün gerçekleşiyor. Galatasaray ile Randers'in karşı karşıya geleceği mücadeleyi taraftarlar Spor Smart kanalından takip edebilecek. Söz konusu maç şifresiz olarak izlenmiyor. İşte detaylar...

SPOR SMART NASIL İZLENİR?

Spor Smart kanalından Galatasaray ile Randers maçı yayınlanacak. Söz konusu maç şifreli izleniyor. Spor Smartı izlemek için D Smart GO üyesi olmalısınız.
D SMart GO üyesi olan kullanıcılar maçı internete bağlı olan cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyon üzerinden izleyebilir.
Söz konusu maç bugün 21.00'da başlayacak. Maçı yöneten kişi Aleksei Kulbakov olacak.

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ
Smart Spor kanalının frekans bilgileri: * Polarizasyon: H - Yatay * Kapsama: Doğu * Frekans: 12245 * Sistem: DVB-S2 * SR: 27500 * FEC: 5/6 * Modülasyon: 8PSK

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR
* Türkiye: Spor Smart * Birleşik Krallık: BBC iPlayer, BBC Scotland, BBC Sport Web, * 1. İrlanda: BBC iPlayer, BBC Sport Web, BBC Scotland
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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