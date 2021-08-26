Spor Smart nasıl canlı izlenir? Spor Smart internetten izlenir mi?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Randers maçı bugün gerçekleşiyor. Galatasaray ile Randers'in karşı karşıya geleceği mücadeleyi taraftarlar Spor Smart kanalından takip edebilecek. Söz konusu maç şifresiz olarak izlenmiyor. İşte detaylar...

Spor Smart kanalından Galatasaray ile Randers maçı yayınlanacak. Söz konusu maç şifreli izleniyor. Spor Smartı izlemek için D Smart GO üyesi olmalısınız.

D SMart GO üyesi olan kullanıcılar maçı internete bağlı olan cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyon üzerinden izleyebilir.