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Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

23.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun seremonisine, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da katıldı.

Törende konuşan Huysuz, turnuvaya 64 ilden 939 sporcunun katıldığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın şampiyonaya ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Huysuz, minik sporculara seslenerek, "Sizlerin, Türk judosunu 2028 ile 2032 yıllarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinizi düşüyoruz. Bu anlamda da bütün sporcularımıza üstün başarılar diliyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da şampiyonaya katılan sporcular ve teknik ekibi, Afyonkarahisar'da ağırlamaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, "Milli mücadelenin kazanıldığı şehirde şampiyonanın düzenlenmesi bizlere onur vermiştir. Türkiye Judo Federasyonu'muza teşekkür ediyor, sporcularımıza da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seremoniye, Huysuz ile Kasapoğlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı, sporcular ve teknik ekipler katıldı.

Şampiyona yarın sona erecek.

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sürüyor

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