Atatürk Kent Meydanı'na kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenen Ezgi Yılmaz, Sercan Koç, Melis Naz Talun, Nejat Derin, Büşra Beyazbal, Umut Eryılmaz ve Gülden Atilla şampiyon oldu.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

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