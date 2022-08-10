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Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

10.08.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları, Hatay'da tamamlandı.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Arsuz İlçesinde düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'na kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenen Ezgi Yılmaz, Sercan Koç, Melis Naz Talun, Nejat Derin, Büşra Beyazbal, Umut Eryılmaz ve Gülden Atilla şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve diğer protokol üyeleri verdi.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

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Hatay spor toto

Hatay Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

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Sabah
05:42
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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